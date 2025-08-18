Helium Mobile (MOBILE) reaalajas hind on $ 0.0003588. Viimase 24 tunni jooksul MOBILE kaubeldud madalaim $ 0.0003462 ja kõrgeim $ 0.0003679 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBILEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00779068659230149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070400808645459.
Lüliajalise tootluse osas on MOBILE muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -11.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Helium Mobile (MOBILE) – turuteave
No.737
$ 32.03M
$ 32.03M$ 32.03M
$ 79.06K
$ 79.06K$ 79.06K
$ 36.20M
$ 36.20M$ 36.20M
89.28B
89.28B 89.28B
100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000
SOL
Helium Mobile praegune turukapitalisatsioon on $ 32.03M$ 79.06K 24 tunnise kauplemismahuga. MOBILE ringlev varu on 89.28B, mille koguvaru on 100880000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Helium Mobile (MOBILE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Helium Mobile tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000007472
-2.04%
30 päeva
$ -0.0001367
-27.59%
60 päeva
$ +0.0000725
+25.32%
90 päeva
$ -0.0001261
-26.01%
Helium Mobile Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOBILE muutuse $ -0.000007472 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Helium Mobile 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001367 (-27.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Helium Mobile 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOBILE $ +0.0000725 (+25.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Helium Mobile 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001261 (-26.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Helium Mobile (MOBILE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.
Helium Mobile on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Helium Mobile investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOBILE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Helium Mobile kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Helium Mobile ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Helium Mobile hinna ennustus (USD)
Kui palju on Helium Mobile (MOBILE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helium Mobile (MOBILE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helium Mobile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBILE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Helium Mobile (MOBILE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Helium Mobile osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Helium Mobile osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.