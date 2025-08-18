Rohkem infot MOBILE

MOBILE Hinnainfo

MOBILE Ametlik veebisait

MOBILE Tokenoomika

MOBILE Hinnaprognoos

MOBILE Ajalugu

MOBILE – ostujuhend

MOBILE-usaldusraha valuutakonverter

MOBILE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Helium Mobile logo

Helium Mobile hind(MOBILE)

1 MOBILE/USD reaalajas hind:

$0.0003588
$0.0003588$0.0003588
-2.04%1D
USD
Helium Mobile (MOBILE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:03 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0003462
$ 0.0003462$ 0.0003462
24 h madal
$ 0.0003679
$ 0.0003679$ 0.0003679
24 h kõrge

$ 0.0003462
$ 0.0003462$ 0.0003462

$ 0.0003679
$ 0.0003679$ 0.0003679

$ 0.00779068659230149
$ 0.00779068659230149$ 0.00779068659230149

$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459$ 0.000070400808645459

-0.17%

-2.04%

-11.15%

-11.15%

Helium Mobile (MOBILE) reaalajas hind on $ 0.0003588. Viimase 24 tunni jooksul MOBILE kaubeldud madalaim $ 0.0003462 ja kõrgeim $ 0.0003679 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOBILEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00779068659230149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000070400808645459.

Lüliajalise tootluse osas on MOBILE muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -2.04% 24 tunni vältel -11.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Helium Mobile (MOBILE) – turuteave

No.737

$ 32.03M
$ 32.03M$ 32.03M

$ 79.06K
$ 79.06K$ 79.06K

$ 36.20M
$ 36.20M$ 36.20M

89.28B
89.28B 89.28B

100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000

SOL

Helium Mobile praegune turukapitalisatsioon on $ 32.03M $ 79.06K 24 tunnise kauplemismahuga. MOBILE ringlev varu on 89.28B, mille koguvaru on 100880000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Helium Mobile (MOBILE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Helium Mobile tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000007472-2.04%
30 päeva$ -0.0001367-27.59%
60 päeva$ +0.0000725+25.32%
90 päeva$ -0.0001261-26.01%
Helium Mobile Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOBILE muutuse $ -0.000007472 (-2.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Helium Mobile 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001367 (-27.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Helium Mobile 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOBILE $ +0.0000725 (+25.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Helium Mobile 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001261 (-26.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Helium Mobile (MOBILE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Helium Mobile hinnaajaloo lehte.

Mis on Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Helium Mobile investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOBILE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Helium Mobile kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Helium Mobile ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Helium Mobile hinna ennustus (USD)

Kui palju on Helium Mobile (MOBILE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Helium Mobile (MOBILE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Helium Mobile nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Helium Mobile hinna ennustust kohe!

Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika

Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOBILE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Helium Mobile (MOBILE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Helium Mobile osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Helium Mobile osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOBILE kohalike valuutade suhtes

1 Helium Mobile(MOBILE)/VND
9.441822
1 Helium Mobile(MOBILE)/AUD
A$0.000548964
1 Helium Mobile(MOBILE)/GBP
0.000261924
1 Helium Mobile(MOBILE)/EUR
0.00030498
1 Helium Mobile(MOBILE)/USD
$0.0003588
1 Helium Mobile(MOBILE)/MYR
RM0.001510548
1 Helium Mobile(MOBILE)/TRY
0.01465698
1 Helium Mobile(MOBILE)/JPY
¥0.0527436
1 Helium Mobile(MOBILE)/ARS
ARS$0.464764404
1 Helium Mobile(MOBILE)/RUB
0.028574832
1 Helium Mobile(MOBILE)/INR
0.031398588
1 Helium Mobile(MOBILE)/IDR
Rp5.787095964
1 Helium Mobile(MOBILE)/KRW
0.498330144
1 Helium Mobile(MOBILE)/PHP
0.020372664
1 Helium Mobile(MOBILE)/EGP
￡E.0.017301336
1 Helium Mobile(MOBILE)/BRL
R$0.00193752
1 Helium Mobile(MOBILE)/CAD
C$0.000495144
1 Helium Mobile(MOBILE)/BDT
0.043526028
1 Helium Mobile(MOBILE)/NGN
0.549462732
1 Helium Mobile(MOBILE)/UAH
0.014786148
1 Helium Mobile(MOBILE)/VES
Bs0.048438
1 Helium Mobile(MOBILE)/CLP
$0.3451656
1 Helium Mobile(MOBILE)/PKR
Rs0.101554752
1 Helium Mobile(MOBILE)/KZT
0.194049804
1 Helium Mobile(MOBILE)/THB
฿0.011610768
1 Helium Mobile(MOBILE)/TWD
NT$0.010774764
1 Helium Mobile(MOBILE)/AED
د.إ0.001316796
1 Helium Mobile(MOBILE)/CHF
Fr0.00028704
1 Helium Mobile(MOBILE)/HKD
HK$0.002805816
1 Helium Mobile(MOBILE)/AMD
֏0.13720512
1 Helium Mobile(MOBILE)/MAD
.د.م0.003225612
1 Helium Mobile(MOBILE)/MXN
$0.006713148
1 Helium Mobile(MOBILE)/PLN
0.001302444
1 Helium Mobile(MOBILE)/RON
лв0.001550016
1 Helium Mobile(MOBILE)/SEK
kr0.003422952
1 Helium Mobile(MOBILE)/BGN
лв0.000599196
1 Helium Mobile(MOBILE)/HUF
Ft0.121051944
1 Helium Mobile(MOBILE)/CZK
0.007495332
1 Helium Mobile(MOBILE)/KWD
د.ك0.0001090752
1 Helium Mobile(MOBILE)/ILS
0.001209156
1 Helium Mobile(MOBILE)/NOK
kr0.003645408
1 Helium Mobile(MOBILE)/NZD
$0.000602784

Helium Mobile ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Helium Mobile võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Helium Mobile ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Helium Mobile kohta

Kui palju on Helium Mobile (MOBILE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOBILE hind USD on 0.0003588 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOBILE/USD hind?
Praegune hind MOBILE/USD on $ 0.0003588. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Helium Mobile turukapitalisatsioon?
MOBILE turukapitalisatsioon on $ 32.03M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOBILE ringlev varu?
MOBILE ringlev varu on 89.28B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOBILE (ATH) hind?
MOBILE saavutab ATH hinna summas 0.00779068659230149 USD.
Mis oli kõigi aegade MOBILE madalaim (ATL) hind?
MOBILE nägi ATL hinda summas 0.000070400808645459 USD.
Milline on MOBILE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOBILE kauplemismaht on $ 79.06K USD.
Kas MOBILE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOBILE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOBILE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:03 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MOBILE/USD kalkulaator

Summa

MOBILE
MOBILE
USD
USD

1 MOBILE = 0.0003588 USD

Kauplemine: MOBILE

MOBILEUSDT
$0.0003588
$0.0003588$0.0003588
-1.94%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu