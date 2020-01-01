Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Helium Mobile (MOBILE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Helium Mobile (MOBILE) teave Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain. Ametlik veebisait: https://www.helium.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/mb1eu7TzEc71KxDpsmsKoucSSuuoGLv1drys1oP2jh6 Ostke MOBILE kohe!

Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Helium Mobile (MOBILE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.18M $ 32.18M $ 32.18M Koguvaru: $ 100.88B $ 100.88B $ 100.88B Ringlev varu: $ 89.28B $ 89.28B $ 89.28B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.36M $ 36.36M $ 36.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0082 $ 0.0082 $ 0.0082 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 $ 0.000070400808645459 Praegune hind: $ 0.0003604 $ 0.0003604 $ 0.0003604 Lisateave Helium Mobile (MOBILE) hinna kohta

Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Helium Mobile (MOBILE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOBILE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOBILE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOBILE tokeni tokenoomikat, avastage MOBILE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MOBILE Kas olete huvitatud Helium Mobile (MOBILE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MOBILE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MOBILE MEXC-ist osta!

Helium Mobile (MOBILE) hinna ajalugu MOBILE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOBILE hinna ajalugu kohe!

MOBILE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOBILE võiks suunduda? Meie MOBILE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOBILE tokeni hinna ennustust kohe!

