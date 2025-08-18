Mis on MongolNFT (MNFT)

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

MongolNFT hinna ennustus (USD)

Kui palju on MongolNFT (MNFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MongolNFT (MNFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MongolNFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MongolNFT (MNFT) tokenoomika

MongolNFT (MNFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MNFT kohalike valuutade suhtes

MongolNFT ressurss

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MongolNFT kohta Kui palju on MongolNFT (MNFT) tänapäeval väärt? Reaalajas MNFT hind USD on 0.000012975 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MNFT/USD hind? $ 0.000012975 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MNFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MongolNFT turukapitalisatsioon? MNFT turukapitalisatsioon on $ 1.85M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MNFT ringlev varu? MNFT ringlev varu on 142.32B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNFT (ATH) hind? MNFT saavutab ATH hinna summas 0.000290030640478054 USD . Mis oli kõigi aegade MNFT madalaim (ATL) hind? MNFT nägi ATL hinda summas 0.000002998725108824 USD . Milline on MNFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MNFT kauplemismaht on $ 61.44K USD . Kas MNFT sel aastal kõrgemale ka suundub? MNFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNFT hinna ennustust

MongolNFT (MNFT) Olulised valdkonna uudised

