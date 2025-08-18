MongolNFT (MNFT) reaalajas hind on $ 0.000012975. Viimase 24 tunni jooksul MNFT kaubeldud madalaim $ 0.000012504 ja kõrgeim $ 0.00001419 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000290030640478054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000002998725108824.
Lüliajalise tootluse osas on MNFT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, +0.04% 24 tunni vältel +1.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MongolNFT (MNFT) – turuteave
MongolNFT praegune turukapitalisatsioon on $ 1.85M$ 61.44K 24 tunnise kauplemismahuga. MNFT ringlev varu on 142.32B, mille koguvaru on 161473966228.24133. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.19M.
MongolNFT (MNFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MongolNFT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000519
+0.04%
30 päeva
$ +0.000002902
+28.80%
60 päeva
$ +0.000002371
+22.35%
90 päeva
$ +0.000002541
+24.35%
MongolNFT Hinnamuutus täna
Täna registreeris MNFT muutuse $ +0.00000000519 (+0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MongolNFT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000002902 (+28.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MongolNFT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MNFT $ +0.000002371 (+22.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MongolNFT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000002541 (+24.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MongolNFT (MNFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.
MongolNFT on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MongolNFT investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MNFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MongolNFT kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MongolNFT ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MongolNFT hinna ennustus (USD)
Kui palju on MongolNFT (MNFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MongolNFT (MNFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MongolNFT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MongolNFT (MNFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MongolNFT (MNFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MongolNFT osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MongolNFT osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.