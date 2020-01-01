MongolNFT (MNFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MongolNFT (MNFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MongolNFT (MNFT) teave MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects. Ametlik veebisait: https://mnftcoin.com/ Valge raamat: https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d Ostke MNFT kohe!

MongolNFT (MNFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MongolNFT (MNFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Koguvaru: $ 161.47B $ 161.47B $ 161.47B Ringlev varu: $ 142.32B $ 142.32B $ 142.32B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003539 $ 0.003539 $ 0.003539 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 $ 0.000002998725108824 Praegune hind: $ 0.000012779 $ 0.000012779 $ 0.000012779 Lisateave MongolNFT (MNFT) hinna kohta

MongolNFT (MNFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MongolNFT (MNFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MNFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MNFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MNFT tokeni tokenoomikat, avastage MNFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MNFT Kas olete huvitatud MongolNFT (MNFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MNFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MNFT MEXC-ist osta!

MongolNFT (MNFT) hinna ajalugu MNFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MNFT hinna ajalugu kohe!

MNFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MNFT võiks suunduda? Meie MNFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MNFT tokeni hinna ennustust kohe!

