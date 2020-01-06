Origin (OGN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Origin (OGN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Origin (OGN) teave Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform. Ametlik veebisait: https://www.originprotocol.com Valge raamat: https://www.originprotocol.com/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8207c1ffc5b6804f6024322ccf34f29c3541ae26 Ostke OGN kohe!

Origin (OGN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Origin (OGN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.12M $ 49.12M $ 49.12M Koguvaru: $ 1.41B $ 1.41B $ 1.41B Ringlev varu: $ 675.60M $ 675.60M $ 675.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 102.50M $ 102.50M $ 102.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.2226 $ 5.2226 $ 5.2226 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 $ 0.04283790500370745 Praegune hind: $ 0.07271 $ 0.07271 $ 0.07271 Lisateave Origin (OGN) hinna kohta

Origin (OGN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Origin (OGN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OGN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OGN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OGN tokeni tokenoomikat, avastage OGN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OGN Kas olete huvitatud Origin (OGN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OGN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OGN MEXC-ist osta!

Origin (OGN) hinna ajalugu OGN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OGN hinna ajalugu kohe!

OGN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OGN võiks suunduda? Meie OGN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OGN tokeni hinna ennustust kohe!

