Moongate is an attention asset protocol for real-world activations. It enables brands to issue smart tokens for access, rewards, and community engagement, while consumers own their engagement data as assets in their digital wallets. Through our data marketplace, users can share their data with brands to unlock rewards, redirecting ad spend from platforms like Google directly to the end user - a new model for value exchange in the attention economy.

Moongate on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moongate investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moongate kohta Kui palju on Moongate (MGT) tänapäeval väärt? Reaalajas MGT hind USD on 0.0005927 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MGT/USD hind? $ 0.0005927 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moongate turukapitalisatsioon? MGT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MGT ringlev varu? MGT ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MGT (ATH) hind? MGT saavutab ATH hinna summas 0.09888180119667565 USD . Mis oli kõigi aegade MGT madalaim (ATL) hind? MGT nägi ATL hinda summas 0.000504787297648016 USD . Milline on MGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MGT kauplemismaht on $ 32.34K USD . Kas MGT sel aastal kõrgemale ka suundub? MGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MGT hinna ennustust

Moongate (MGT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

