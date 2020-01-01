Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Polyhedra Network (ZKJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Polyhedra Network (ZKJ) teave Revolutionizing Digital World: enhancing computational power and blockchain ecosystem integration, covering Web2 and Web3. Ametlik veebisait: https://polyhedra.network/ Valge raamat: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3548606.3560652 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xC71B5F631354BE6853eFe9C3Ab6b9590F8302e81 Ostke ZKJ kohe!

Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Polyhedra Network (ZKJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.97M $ 66.97M $ 66.97M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 340.14M $ 340.14M $ 340.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 196.90M $ 196.90M $ 196.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4 $ 4 $ 4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 $ 0.13931609671437392 Praegune hind: $ 0.1969 $ 0.1969 $ 0.1969 Lisateave Polyhedra Network (ZKJ) hinna kohta

Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Polyhedra Network (ZKJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZKJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZKJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZKJ tokeni tokenoomikat, avastage ZKJ tokeni reaalajas hinda!

Polyhedra Network (ZKJ) hinna ajalugu ZKJ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZKJ hinna ajalugu kohe!

ZKJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZKJ võiks suunduda? Meie ZKJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZKJ tokeni hinna ennustust kohe!

