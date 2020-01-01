Merlin Chain (MERL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Merlin Chain (MERL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Merlin Chain (MERL) teave Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules. Ametlik veebisait: https://merlinchain.io/ Valge raamat: https://docs.merlinchain.io/merlin-docs Plokiahela Explorer: https://scan.merlinchain.io/token/0x5c46bFF4B38dc1EAE09C5BAc65872a1D8bc87378 Ostke MERL kohe!

Merlin Chain (MERL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Merlin Chain (MERL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 101.01M $ 101.01M $ 101.01M Koguvaru: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ringlev varu: $ 942.40M $ 942.40M $ 942.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 225.08M $ 225.08M $ 225.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.249 $ 2.249 $ 2.249 Kõigi aegade madalaim: $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 $ 0.07122948634211385 Praegune hind: $ 0.10718 $ 0.10718 $ 0.10718 Lisateave Merlin Chain (MERL) hinna kohta

Merlin Chain (MERL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Merlin Chain (MERL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MERL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MERL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MERL tokeni tokenoomikat, avastage MERL tokeni reaalajas hinda!

Merlin Chain (MERL) hinna ajalugu MERL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MERL hinna ajalugu kohe!

MERL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MERL võiks suunduda? Meie MERL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MERL tokeni hinna ennustust kohe!

