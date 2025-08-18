Merlin Chain (MERL) reaalajas hind on $ 0.118. Viimase 24 tunni jooksul MERL kaubeldud madalaim $ 0.11235 ja kõrgeim $ 0.11952 näitab aktiivset turu volatiivsust. MERLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.54701444602571 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07122948634211385.
Lüliajalise tootluse osas on MERL muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel +2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Merlin Chain (MERL) – turuteave
No.358
$ 111.20M
$ 1.14M
$ 247.80M
942.40M
2,100,000,000
2,100,000,000
44.87%
MERLIN
Merlin Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 111.20M$ 1.14M 24 tunnise kauplemismahuga. MERL ringlev varu on 942.40M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.80M.
Merlin Chain (MERL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Merlin Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003882
+0.33%
30 päeva
$ +0.00668
+6.00%
60 päeva
$ +0.03491
+42.01%
90 päeva
$ +0.0132
+12.59%
Merlin Chain Hinnamuutus täna
Täna registreeris MERL muutuse $ +0.0003882 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Merlin Chain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00668 (+6.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Merlin Chain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MERL $ +0.03491 (+42.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Merlin Chain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0132 (+12.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Merlin Chain (MERL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.
Merlin Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Merlin Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MERL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Merlin Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Merlin Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Merlin Chain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Merlin Chain (MERL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merlin Chain (MERL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merlin Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Merlin Chain (MERL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MERL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Merlin Chain (MERL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Merlin Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Merlin Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
