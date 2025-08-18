Rohkem infot MERL

Merlin Chain logo

Merlin Chain hind(MERL)

1 MERL/USD reaalajas hind:

$0.11803
+0.33%1D
USD
Merlin Chain (MERL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:27:59 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.11235
24 h madal
$ 0.11952
24 h kõrge

$ 0.11235
$ 0.11952
$ 1.54701444602571
$ 0.07122948634211385
-0.26%

+0.33%

+2.99%

+2.99%

Merlin Chain (MERL) reaalajas hind on $ 0.118. Viimase 24 tunni jooksul MERL kaubeldud madalaim $ 0.11235 ja kõrgeim $ 0.11952 näitab aktiivset turu volatiivsust. MERLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.54701444602571 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.07122948634211385.

Lüliajalise tootluse osas on MERL muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel +2.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Merlin Chain (MERL) – turuteave

No.358

$ 111.20M
$ 1.14M
$ 247.80M
942.40M
2,100,000,000
2,100,000,000
44.87%

MERLIN

Merlin Chain praegune turukapitalisatsioon on $ 111.20M $ 1.14M 24 tunnise kauplemismahuga. MERL ringlev varu on 942.40M, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.80M.

Merlin Chain (MERL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Merlin Chain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003882+0.33%
30 päeva$ +0.00668+6.00%
60 päeva$ +0.03491+42.01%
90 päeva$ +0.0132+12.59%
Merlin Chain Hinnamuutus täna

Täna registreeris MERL muutuse $ +0.0003882 (+0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Merlin Chain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00668 (+6.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Merlin Chain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MERL $ +0.03491 (+42.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Merlin Chain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0132 (+12.59%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Merlin Chain (MERL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Merlin Chain hinnaajaloo lehte.

Mis on Merlin Chain (MERL)

Merlin Chain is a Bitcoin Layer 2 that integrates the ZK-Rollup network, decentralized oracle network, Data Availability, and on-chain BTC fraud proof modules.

Merlin Chain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Merlin Chain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MERL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Merlin Chain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Merlin Chain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Merlin Chain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Merlin Chain (MERL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Merlin Chain (MERL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Merlin Chain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Merlin Chain hinna ennustust kohe!

Merlin Chain (MERL) tokenoomika

Merlin Chain (MERL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MERL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Merlin Chain (MERL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Merlin Chain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Merlin Chain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MERL kohalike valuutade suhtes

1 Merlin Chain(MERL)/VND
3,105.17
1 Merlin Chain(MERL)/AUD
A$0.17936
1 Merlin Chain(MERL)/GBP
0.08614
1 Merlin Chain(MERL)/EUR
0.1003
1 Merlin Chain(MERL)/USD
$0.118
1 Merlin Chain(MERL)/MYR
RM0.49678
1 Merlin Chain(MERL)/TRY
4.81322
1 Merlin Chain(MERL)/JPY
¥17.346
1 Merlin Chain(MERL)/ARS
ARS$153.04718
1 Merlin Chain(MERL)/RUB
9.40578
1 Merlin Chain(MERL)/INR
10.32618
1 Merlin Chain(MERL)/IDR
Rp1,903.22554
1 Merlin Chain(MERL)/KRW
163.88784
1 Merlin Chain(MERL)/PHP
6.6729
1 Merlin Chain(MERL)/EGP
￡E.5.69468
1 Merlin Chain(MERL)/BRL
R$0.6372
1 Merlin Chain(MERL)/CAD
C$0.16284
1 Merlin Chain(MERL)/BDT
14.32992
1 Merlin Chain(MERL)/NGN
180.98132
1 Merlin Chain(MERL)/UAH
4.86278
1 Merlin Chain(MERL)/VES
Bs15.93
1 Merlin Chain(MERL)/CLP
$113.752
1 Merlin Chain(MERL)/PKR
Rs33.42704
1 Merlin Chain(MERL)/KZT
63.88638
1 Merlin Chain(MERL)/THB
฿3.82202
1 Merlin Chain(MERL)/TWD
NT$3.54354
1 Merlin Chain(MERL)/AED
د.إ0.43306
1 Merlin Chain(MERL)/CHF
Fr0.0944
1 Merlin Chain(MERL)/HKD
HK$0.92276
1 Merlin Chain(MERL)/AMD
֏45.10668
1 Merlin Chain(MERL)/MAD
.د.م1.06082
1 Merlin Chain(MERL)/MXN
$2.22666
1 Merlin Chain(MERL)/PLN
0.42952
1 Merlin Chain(MERL)/RON
лв0.50976
1 Merlin Chain(MERL)/SEK
kr1.1269
1 Merlin Chain(MERL)/BGN
лв0.19706
1 Merlin Chain(MERL)/HUF
Ft39.8368
1 Merlin Chain(MERL)/CZK
2.4662
1 Merlin Chain(MERL)/KWD
د.ك0.03599
1 Merlin Chain(MERL)/ILS
0.39766
1 Merlin Chain(MERL)/NOK
kr1.20242
1 Merlin Chain(MERL)/NZD
$0.19824

Merlin Chain ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Merlin Chain võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Merlin Chain ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Merlin Chain kohta

Kui palju on Merlin Chain (MERL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MERL hind USD on 0.118 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MERL/USD hind?
Praegune hind MERL/USD on $ 0.118. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Merlin Chain turukapitalisatsioon?
MERL turukapitalisatsioon on $ 111.20M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MERL ringlev varu?
MERL ringlev varu on 942.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MERL (ATH) hind?
MERL saavutab ATH hinna summas 1.54701444602571 USD.
Mis oli kõigi aegade MERL madalaim (ATL) hind?
MERL nägi ATL hinda summas 0.07122948634211385 USD.
Milline on MERL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MERL kauplemismaht on $ 1.14M USD.
Kas MERL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MERL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MERL hinna ennustust.
2025-08-18 00:27:59 (UTC+8)

Merlin Chain (MERL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

