Flamengo Fan Token (MENGO) reaalajas hind on $ 0.14215. Viimase 24 tunni jooksul MENGO kaubeldud madalaim $ 0.13109 ja kõrgeim $ 0.15517 näitab aktiivset turu volatiivsust. MENGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.032450914997048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MENGO muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, +2.96% 24 tunni vältel +14.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Flamengo Fan Token (MENGO) – turuteave
Flamengo Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M$ 424.92K 24 tunnise kauplemismahuga. MENGO ringlev varu on 12.60M, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.26M.
Flamengo Fan Token (MENGO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Flamengo Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0040993
+2.96%
30 päeva
$ +0.02597
+22.35%
60 päeva
$ +0.03843
+37.05%
90 päeva
$ +0.03042
+27.22%
Flamengo Fan Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris MENGO muutuse $ +0.0040993 (+2.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Flamengo Fan Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02597 (+22.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Flamengo Fan Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MENGO $ +0.03843 (+37.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Flamengo Fan Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03042 (+27.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Flamengo Fan Token (MENGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.
Flamengo Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flamengo Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MENGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Flamengo Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flamengo Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Flamengo Fan Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Flamengo Fan Token (MENGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flamengo Fan Token (MENGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flamengo Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MENGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Flamengo Fan Token (MENGO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Flamengo Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flamengo Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
