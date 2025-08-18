Rohkem infot MENGO

Flamengo Fan Token (MENGO) reaalajas hinnagraafik
Flamengo Fan Token (MENGO) hinna teave (USD)

Flamengo Fan Token (MENGO) reaalajas hind on $ 0.14215. Viimase 24 tunni jooksul MENGO kaubeldud madalaim $ 0.13109 ja kõrgeim $ 0.15517 näitab aktiivset turu volatiivsust. MENGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.032450914997048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MENGO muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, +2.96% 24 tunni vältel +14.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Flamengo Fan Token (MENGO) – turuteave

No.1909

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

$ 424.92K
$ 424.92K$ 424.92K

$ 4.26M
$ 4.26M$ 4.26M

12.60M
12.60M 12.60M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

30,000,000
30,000,000 30,000,000

41.99%

CHZ

Flamengo Fan Token praegune turukapitalisatsioon on $ 1.79M $ 424.92K 24 tunnise kauplemismahuga. MENGO ringlev varu on 12.60M, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.26M.

Flamengo Fan Token (MENGO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Flamengo Fan Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0040993+2.96%
30 päeva$ +0.02597+22.35%
60 päeva$ +0.03843+37.05%
90 päeva$ +0.03042+27.22%
Flamengo Fan Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris MENGO muutuse $ +0.0040993 (+2.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Flamengo Fan Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.02597 (+22.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Flamengo Fan Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MENGO $ +0.03843 (+37.05%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Flamengo Fan Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.03042 (+27.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Flamengo Fan Token (MENGO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Flamengo Fan Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Flamengo Fan Token (MENGO)

Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

Flamengo Fan Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Flamengo Fan Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MENGO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Flamengo Fan Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Flamengo Fan Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Flamengo Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Flamengo Fan Token (MENGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Flamengo Fan Token (MENGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Flamengo Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Flamengo Fan Token hinna ennustust kohe!

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MENGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Flamengo Fan Token (MENGO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Flamengo Fan Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Flamengo Fan Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MENGO kohalike valuutade suhtes

Flamengo Fan Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Flamengo Fan Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Flamengo Fan Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Flamengo Fan Token kohta

Kui palju on Flamengo Fan Token (MENGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MENGO hind USD on 0.14215 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MENGO/USD hind?
Praegune hind MENGO/USD on $ 0.14215. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Flamengo Fan Token turukapitalisatsioon?
MENGO turukapitalisatsioon on $ 1.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MENGO ringlev varu?
MENGO ringlev varu on 12.60M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MENGO (ATH) hind?
MENGO saavutab ATH hinna summas 4.032450914997048 USD.
Mis oli kõigi aegade MENGO madalaim (ATL) hind?
MENGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MENGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MENGO kauplemismaht on $ 424.92K USD.
Kas MENGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MENGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MENGO hinna ennustust.
Flamengo Fan Token (MENGO) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

