Flamengo Fan Token (MENGO) teave Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant. Ametlik veebisait: https://socios.com Plokiahela Explorer: https://chiliscan.com/token/0xD1723Eb9e7C6eE7c7e2d421B2758dc0f2166eDDc Ostke MENGO kohe!

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Flamengo Fan Token (MENGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: $ 12.60M $ 12.60M $ 12.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.455 $ 2.455 $ 2.455 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.1271 $ 0.1271 $ 0.1271 Lisateave Flamengo Fan Token (MENGO) hinna kohta

Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Flamengo Fan Token (MENGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MENGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MENGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MENGO tokeni tokenoomikat, avastage MENGO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MENGO Kas olete huvitatud Flamengo Fan Token (MENGO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MENGO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MENGO MEXC-ist osta!

Flamengo Fan Token (MENGO) hinna ajalugu MENGO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MENGO hinna ajalugu kohe!

MENGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MENGO võiks suunduda? Meie MENGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MENGO tokeni hinna ennustust kohe!

