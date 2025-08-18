Qitmeer Network (MEER) reaalajas hind on $ 0.003615. Viimase 24 tunni jooksul MEER kaubeldud madalaim $ 0.003487 ja kõrgeim $ 0.003647 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2967588641864074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002546071135921058.
Lüliajalise tootluse osas on MEER muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Qitmeer Network (MEER) – turuteave
Qitmeer Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 52.83K 24 tunnise kauplemismahuga. MEER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 101934552.26612261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 760.02K.
Qitmeer Network (MEER) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Qitmeer Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001379
-0.38%
30 päeva
$ +0.000183
+5.33%
60 päeva
$ +0.000333
+10.14%
90 päeva
$ -0.0004
-9.97%
Qitmeer Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEER muutuse $ -0.00001379 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Qitmeer Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000183 (+5.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Qitmeer Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEER $ +0.000333 (+10.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Qitmeer Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004 (-9.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Qitmeer Network (MEER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.
Qitmeer Network hinna ennustus (USD)
