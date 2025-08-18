Rohkem infot MEER

Qitmeer Network logo

Qitmeer Network hind(MEER)

1 MEER/USD reaalajas hind:

-0.38%1D
USD
Qitmeer Network (MEER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:44 (UTC+8)

Qitmeer Network (MEER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.27%

-0.38%

+5.98%

+5.98%

Qitmeer Network (MEER) reaalajas hind on $ 0.003615. Viimase 24 tunni jooksul MEER kaubeldud madalaim $ 0.003487 ja kõrgeim $ 0.003647 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2967588641864074 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002546071135921058.

Lüliajalise tootluse osas on MEER muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, -0.38% 24 tunni vältel +5.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Qitmeer Network (MEER) – turuteave

No.4323

0.00%

MEER

Qitmeer Network praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 52.83K 24 tunnise kauplemismahuga. MEER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 101934552.26612261. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 760.02K.

Qitmeer Network (MEER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Qitmeer Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001379-0.38%
30 päeva$ +0.000183+5.33%
60 päeva$ +0.000333+10.14%
90 päeva$ -0.0004-9.97%
Qitmeer Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEER muutuse $ -0.00001379 (-0.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Qitmeer Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000183 (+5.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Qitmeer Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEER $ +0.000333 (+10.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Qitmeer Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004 (-9.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Qitmeer Network (MEER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Qitmeer Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Qitmeer Network (MEER)

Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects.

Qitmeer Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Qitmeer Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Qitmeer Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Qitmeer Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Qitmeer Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Qitmeer Network (MEER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Qitmeer Network (MEER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Qitmeer Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Qitmeer Network hinna ennustust kohe!

Qitmeer Network (MEER) tokenoomika

Qitmeer Network (MEER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Qitmeer Network (MEER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Qitmeer Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Qitmeer Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEER kohalike valuutade suhtes

1 Qitmeer Network(MEER)/VND
95.128725
1 Qitmeer Network(MEER)/AUD
A$0.0054948
1 Qitmeer Network(MEER)/GBP
0.00263895
1 Qitmeer Network(MEER)/EUR
0.00307275
1 Qitmeer Network(MEER)/USD
$0.003615
1 Qitmeer Network(MEER)/MYR
RM0.01521915
1 Qitmeer Network(MEER)/TRY
0.14745585
1 Qitmeer Network(MEER)/JPY
¥0.531405
1 Qitmeer Network(MEER)/ARS
ARS$4.68869115
1 Qitmeer Network(MEER)/RUB
0.28815165
1 Qitmeer Network(MEER)/INR
0.31634865
1 Qitmeer Network(MEER)/IDR
Rp58.30644345
1 Qitmeer Network(MEER)/KRW
5.0208012
1 Qitmeer Network(MEER)/PHP
0.20442825
1 Qitmeer Network(MEER)/EGP
￡E.0.1744599
1 Qitmeer Network(MEER)/BRL
R$0.019521
1 Qitmeer Network(MEER)/CAD
C$0.0049887
1 Qitmeer Network(MEER)/BDT
0.4390056
1 Qitmeer Network(MEER)/NGN
5.5444701
1 Qitmeer Network(MEER)/UAH
0.14897415
1 Qitmeer Network(MEER)/VES
Bs0.488025
1 Qitmeer Network(MEER)/CLP
$3.48486
1 Qitmeer Network(MEER)/PKR
Rs1.0240572
1 Qitmeer Network(MEER)/KZT
1.95719715
1 Qitmeer Network(MEER)/THB
฿0.11708985
1 Qitmeer Network(MEER)/TWD
NT$0.10855845
1 Qitmeer Network(MEER)/AED
د.إ0.01326705
1 Qitmeer Network(MEER)/CHF
Fr0.002892
1 Qitmeer Network(MEER)/HKD
HK$0.0282693
1 Qitmeer Network(MEER)/AMD
֏1.3818699
1 Qitmeer Network(MEER)/MAD
.د.م0.03249885
1 Qitmeer Network(MEER)/MXN
$0.06821505
1 Qitmeer Network(MEER)/PLN
0.0131586
1 Qitmeer Network(MEER)/RON
лв0.0156168
1 Qitmeer Network(MEER)/SEK
kr0.03452325
1 Qitmeer Network(MEER)/BGN
лв0.00603705
1 Qitmeer Network(MEER)/HUF
Ft1.220424
1 Qitmeer Network(MEER)/CZK
0.0755535
1 Qitmeer Network(MEER)/KWD
د.ك0.001102575
1 Qitmeer Network(MEER)/ILS
0.01218255
1 Qitmeer Network(MEER)/NOK
kr0.03683685
1 Qitmeer Network(MEER)/NZD
$0.0060732

Qitmeer Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Qitmeer Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Qitmeer Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Qitmeer Network kohta

Kui palju on Qitmeer Network (MEER) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEER hind USD on 0.003615 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEER/USD hind?
Praegune hind MEER/USD on $ 0.003615. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Qitmeer Network turukapitalisatsioon?
MEER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEER ringlev varu?
MEER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEER (ATH) hind?
MEER saavutab ATH hinna summas 0.2967588641864074 USD.
Mis oli kõigi aegade MEER madalaim (ATL) hind?
MEER nägi ATL hinda summas 0.002546071135921058 USD.
Milline on MEER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEER kauplemismaht on $ 52.83K USD.
Kas MEER sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEER hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:44 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

