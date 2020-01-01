Qitmeer Network (MEER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Qitmeer Network (MEER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Qitmeer Network (MEER) teave Qitmeer Network is a public blockchain based on the MeerDAG consensus, aiming to provide comprehensive solutions for distributed applications and organizations. With the MeerDAG consensus protocol and a Layer1+Layer2 multi-layer network structure, Qitmeer Network addresses issues such as block size and network congestion, significantly improving network throughput and performance. It also offers a stable and secure value layer and a flexible and scalable application layer, demonstrating excellent scalability and compatibility to support a wide range of application scenarios and ecosystem projects. Ametlik veebisait: https://www.qitmeer.io/ Valge raamat: https://github.com/Qitmeer/whitepaper/releases Plokiahela Explorer: https://evm.meerscan.io/ Ostke MEER kohe!

Qitmeer Network (MEER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Qitmeer Network (MEER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 101.93M $ 101.93M $ 101.93M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 756.86K $ 756.86K $ 756.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2222 $ 0.2222 $ 0.2222 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 $ 0.002546071135921058 Praegune hind: $ 0.0036 $ 0.0036 $ 0.0036 Lisateave Qitmeer Network (MEER) hinna kohta

Qitmeer Network (MEER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Qitmeer Network (MEER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEER tokeni tokenoomikat, avastage MEER tokeni reaalajas hinda!

Qitmeer Network (MEER) hinna ajalugu MEER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEER hinna ajalugu kohe!

MEER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEER võiks suunduda? Meie MEER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEER tokeni hinna ennustust kohe!

