Mind-AI (MA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.0005812 $ 0.0005812 $ 0.0005812 24 h madal $ 0.0006146 $ 0.0006146 $ 0.0006146 24 h kõrge 24 h madal $ 0.0005812$ 0.0005812 $ 0.0005812 24 h kõrge $ 0.0006146$ 0.0006146 $ 0.0006146 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.021939135615429286$ 0.021939135615429286 $ 0.021939135615429286 Madalaim hind $ 0.000487741864484188$ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 Hinnamuutus (1 h) -0.04% Hinnamuutus (1 p) +0.14% Hinnamuutus (7 p) +6.45% Hinnamuutus (7 p) +6.45%

Mind-AI (MA) reaalajas hind on $ 0.0006131. Viimase 24 tunni jooksul MA kaubeldud madalaim $ 0.0005812 ja kõrgeim $ 0.0006146 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.021939135615429286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000487741864484188.

Lüliajalise tootluse osas on MA muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +6.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mind-AI (MA) – turuteave

Koht No.2695 Turuväärtuse hindamine $ 189.98K$ 189.98K $ 189.98K Maht (24 h) $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Täielikult lahjendatud turukapital $ 306.55K$ 306.55K $ 306.55K Ringlev varu 309.87M 309.87M 309.87M Maksimaalne varu 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Koguvaru 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Ringluse määr 61.97% Avalik plokiahel BSC

Mind-AI praegune turukapitalisatsioon on $ 189.98K $ 16.47K 24 tunnise kauplemismahuga. MA ringlev varu on 309.87M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 306.55K.