Mind-AI hind(MA)

1 MA/USD reaalajas hind:

$0.0006129
$0.0006129
+0.14%1D
USD
Mind-AI (MA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:29 (UTC+8)

Mind-AI (MA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005812
$ 0.0005812
24 h madal
$ 0.0006146
$ 0.0006146
24 h kõrge

$ 0.0005812
$ 0.0005812

$ 0.0006146
$ 0.0006146

$ 0.021939135615429286
$ 0.021939135615429286

$ 0.000487741864484188
$ 0.000487741864484188

-0.04%

+0.14%

+6.45%

+6.45%

Mind-AI (MA) reaalajas hind on $ 0.0006131. Viimase 24 tunni jooksul MA kaubeldud madalaim $ 0.0005812 ja kõrgeim $ 0.0006146 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.021939135615429286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000487741864484188.

Lüliajalise tootluse osas on MA muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +6.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mind-AI (MA) – turuteave

No.2695

$ 189.98K
$ 189.98K

$ 16.47K
$ 16.47K

$ 306.55K
$ 306.55K

309.87M
309.87M

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

61.97%

BSC

Mind-AI praegune turukapitalisatsioon on $ 189.98K $ 16.47K 24 tunnise kauplemismahuga. MA ringlev varu on 309.87M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 306.55K.

Mind-AI (MA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mind-AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000857+0.14%
30 päeva$ -0.0002469-28.71%
60 päeva$ -0.0012179-66.52%
90 päeva$ -0.0028669-82.39%
Mind-AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MA muutuse $ +0.000000857 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mind-AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002469 (-28.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mind-AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MA $ -0.0012179 (-66.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mind-AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0028669 (-82.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mind-AI (MA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mind-AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Mind-AI (MA)

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Mind-AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mind-AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mind-AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mind-AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mind-AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mind-AI (MA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mind-AI (MA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mind-AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mind-AI hinna ennustust kohe!

Mind-AI (MA) tokenoomika

Mind-AI (MA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mind-AI (MA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mind-AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mind-AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MA kohalike valuutade suhtes

1 Mind-AI(MA)/VND
16.1337265
1 Mind-AI(MA)/AUD
A$0.000938043
1 Mind-AI(MA)/GBP
0.000447563
1 Mind-AI(MA)/EUR
0.000521135
1 Mind-AI(MA)/USD
$0.0006131
1 Mind-AI(MA)/MYR
RM0.002581151
1 Mind-AI(MA)/TRY
0.025008349
1 Mind-AI(MA)/JPY
¥0.0901257
1 Mind-AI(MA)/ARS
ARS$0.795196831
1 Mind-AI(MA)/RUB
0.04886407
1 Mind-AI(MA)/INR
0.053652381
1 Mind-AI(MA)/IDR
Rp9.888708293
1 Mind-AI(MA)/KRW
0.851522328
1 Mind-AI(MA)/PHP
0.034670805
1 Mind-AI(MA)/EGP
￡E.0.029582075
1 Mind-AI(MA)/BRL
R$0.00331074
1 Mind-AI(MA)/CAD
C$0.000846078
1 Mind-AI(MA)/BDT
0.074454864
1 Mind-AI(MA)/NGN
0.940335994
1 Mind-AI(MA)/UAH
0.025265851
1 Mind-AI(MA)/VES
Bs0.0827685
1 Mind-AI(MA)/CLP
$0.5910284
1 Mind-AI(MA)/PKR
Rs0.173678968
1 Mind-AI(MA)/KZT
0.331938471
1 Mind-AI(MA)/THB
฿0.019852178
1 Mind-AI(MA)/TWD
NT$0.018411393
1 Mind-AI(MA)/AED
د.إ0.002250077
1 Mind-AI(MA)/CHF
Fr0.00049048
1 Mind-AI(MA)/HKD
HK$0.004794442
1 Mind-AI(MA)/AMD
֏0.234363606
1 Mind-AI(MA)/MAD
.د.م0.005511769
1 Mind-AI(MA)/MXN
$0.011483363
1 Mind-AI(MA)/PLN
0.002225553
1 Mind-AI(MA)/RON
лв0.002648592
1 Mind-AI(MA)/SEK
kr0.005848974
1 Mind-AI(MA)/BGN
лв0.001023877
1 Mind-AI(MA)/HUF
Ft0.20698256
1 Mind-AI(MA)/CZK
0.012826052
1 Mind-AI(MA)/KWD
د.ك0.0001869955
1 Mind-AI(MA)/ILS
0.002066147
1 Mind-AI(MA)/NOK
kr0.006229096
1 Mind-AI(MA)/NZD
$0.001030008

Mind-AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mind-AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mind-AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mind-AI kohta

Kui palju on Mind-AI (MA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MA hind USD on 0.0006131 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MA/USD hind?
Praegune hind MA/USD on $ 0.0006131. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mind-AI turukapitalisatsioon?
MA turukapitalisatsioon on $ 189.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MA ringlev varu?
MA ringlev varu on 309.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MA (ATH) hind?
MA saavutab ATH hinna summas 0.021939135615429286 USD.
Mis oli kõigi aegade MA madalaim (ATL) hind?
MA nägi ATL hinda summas 0.000487741864484188 USD.
Milline on MA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MA kauplemismaht on $ 16.47K USD.
Kas MA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:55:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

