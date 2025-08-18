Mind-AI (MA) reaalajas hind on $ 0.0006131. Viimase 24 tunni jooksul MA kaubeldud madalaim $ 0.0005812 ja kõrgeim $ 0.0006146 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.021939135615429286 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000487741864484188.
Lüliajalise tootluse osas on MA muutunud -0.04% viimase tunni jooksul, +0.14% 24 tunni vältel +6.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mind-AI (MA) – turuteave
Mind-AI praegune turukapitalisatsioon on $ 189.98K$ 16.47K 24 tunnise kauplemismahuga. MA ringlev varu on 309.87M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 306.55K.
Mind-AI (MA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mind-AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000857
+0.14%
30 päeva
$ -0.0002469
-28.71%
60 päeva
$ -0.0012179
-66.52%
90 päeva
$ -0.0028669
-82.39%
Mind-AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MA muutuse $ +0.000000857 (+0.14%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mind-AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002469 (-28.71%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mind-AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MA $ -0.0012179 (-66.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mind-AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0028669 (-82.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mind-AI (MA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.
Mind-AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mind-AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mind-AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mind-AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mind-AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mind-AI (MA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mind-AI (MA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mind-AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mind-AI (MA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mind-AI (MA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mind-AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mind-AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
