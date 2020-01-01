Mind-AI (MA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mind-AI (MA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mind-AI (MA) teave The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets. Ametlik veebisait: https://www.mind-ai.io/ Valge raamat: https://docs.mind-ai.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c Ostke MA kohe!

Mind-AI (MA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mind-AI (MA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 199.67K $ 199.67K $ 199.67K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 342.02M $ 342.02M $ 342.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 291.90K $ 291.90K $ 291.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03401 $ 0.03401 $ 0.03401 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 $ 0.000487741864484188 Praegune hind: $ 0.0005838 $ 0.0005838 $ 0.0005838 Lisateave Mind-AI (MA) hinna kohta

Mind-AI (MA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mind-AI (MA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MA tokeni tokenoomikat, avastage MA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MA Kas olete huvitatud Mind-AI (MA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MA MEXC-ist osta!

Mind-AI (MA) hinna ajalugu MA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MA hinna ajalugu kohe!

MA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MA võiks suunduda? Meie MA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MA tokeni hinna ennustust kohe!

