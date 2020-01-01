Mind-AI (MA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Mind-AI (MA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Mind-AI (MA) teave

The first Layer for market intelligence, offering elite insights designed to give users and investors a competitive edge in the fast-moving crypto markets.

Ametlik veebisait:
https://www.mind-ai.io/
Valge raamat:
https://docs.mind-ai.io/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb5ab5cf2e2c686ae43f01f23859f3a55a8629c1c

Mind-AI (MA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Mind-AI (MA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 199.67K
Koguvaru:
$ 500.00M
Ringlev varu:
$ 342.02M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 291.90K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.03401
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000487741864484188
Praegune hind:
$ 0.0005838
Mind-AI (MA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Mind-AI (MA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MA tokeni tokenoomikat, avastage MA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MA

Kas olete huvitatud Mind-AI (MA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Mind-AI (MA) hinna ajalugu

MA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

MA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MA võiks suunduda? Meie MA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

