Terra logo

Terra hind(LUNA)

1 LUNA/USD reaalajas hind:

$0.1585
$0.1585
-2.16%1D
USD
Terra (LUNA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:13:37 (UTC+8)

Terra (LUNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1573
$ 0.1573
24 h madal
$ 0.1625
$ 0.1625
24 h kõrge

$ 0.1573
$ 0.1573

$ 0.1625
$ 0.1625

$ 19.543333500985746
$ 19.543333500985746

$ 0.1273692149726897
$ 0.1273692149726897

+0.12%

-2.16%

-2.88%

-2.88%

Terra (LUNA) reaalajas hind on $ 0.1585. Viimase 24 tunni jooksul LUNA kaubeldud madalaim $ 0.1573 ja kõrgeim $ 0.1625 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 19.543333500985746 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1273692149726897.

Lüliajalise tootluse osas on LUNA muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -2.16% 24 tunni vältel -2.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Terra (LUNA) – turuteave

No.346

$ 112.53M
$ 112.53M

$ 822.11K
$ 822.11K

$ 188.09M
$ 188.09M

709.98M
709.98M

--
--

1,186,707,049
1,186,707,049

LUNA2

Terra praegune turukapitalisatsioon on $ 112.53M $ 822.11K 24 tunnise kauplemismahuga. LUNA ringlev varu on 709.98M, mille koguvaru on 1186707049. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Terra (LUNA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Terra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003499-2.16%
30 päeva$ -0.02-11.21%
60 päeva$ +0.0002+0.12%
90 päeva$ -0.0335-17.45%
Terra Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUNA muutuse $ -0.003499 (-2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Terra 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02 (-11.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Terra 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUNA $ +0.0002 (+0.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Terra 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0335 (-17.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Terra (LUNA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Terra hinnaajaloo lehte.

Mis on Terra (LUNA)

The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum.

Terra on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Terra investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUNA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Terra kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Terra ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Terra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Terra (LUNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Terra (LUNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Terra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Terra hinna ennustust kohe!

Terra (LUNA) tokenoomika

Terra (LUNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Terra (LUNA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Terra osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Terra osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUNA kohalike valuutade suhtes

1 Terra(LUNA)/VND
4,170.9275
1 Terra(LUNA)/AUD
A$0.242505
1 Terra(LUNA)/GBP
0.115705
1 Terra(LUNA)/EUR
0.134725
1 Terra(LUNA)/USD
$0.1585
1 Terra(LUNA)/MYR
RM0.667285
1 Terra(LUNA)/TRY
6.47948
1 Terra(LUNA)/JPY
¥23.2995
1 Terra(LUNA)/ARS
ARS$205.309805
1 Terra(LUNA)/RUB
12.62294
1 Terra(LUNA)/INR
13.870335
1 Terra(LUNA)/IDR
Rp2,556.451255
1 Terra(LUNA)/KRW
220.13748
1 Terra(LUNA)/PHP
8.99963
1 Terra(LUNA)/EGP
￡E.7.64287
1 Terra(LUNA)/BRL
R$0.8559
1 Terra(LUNA)/CAD
C$0.21873
1 Terra(LUNA)/BDT
19.227635
1 Terra(LUNA)/NGN
242.725315
1 Terra(LUNA)/UAH
6.531785
1 Terra(LUNA)/VES
Bs21.3975
1 Terra(LUNA)/CLP
$152.477
1 Terra(LUNA)/PKR
Rs44.86184
1 Terra(LUNA)/KZT
85.721555
1 Terra(LUNA)/THB
฿5.12906
1 Terra(LUNA)/TWD
NT$4.759755
1 Terra(LUNA)/AED
د.إ0.581695
1 Terra(LUNA)/CHF
Fr0.1268
1 Terra(LUNA)/HKD
HK$1.23947
1 Terra(LUNA)/AMD
֏60.6104
1 Terra(LUNA)/MAD
.د.م1.424915
1 Terra(LUNA)/MXN
$2.96712
1 Terra(LUNA)/PLN
0.575355
1 Terra(LUNA)/RON
лв0.68472
1 Terra(LUNA)/SEK
kr1.51209
1 Terra(LUNA)/BGN
лв0.264695
1 Terra(LUNA)/HUF
Ft53.47473
1 Terra(LUNA)/CZK
3.311065
1 Terra(LUNA)/KWD
د.ك0.048184
1 Terra(LUNA)/ILS
0.534145
1 Terra(LUNA)/NOK
kr1.61036
1 Terra(LUNA)/NZD
$0.26628

Terra ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Terra võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Terra ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Terra kohta

Kui palju on Terra (LUNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUNA hind USD on 0.1585 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUNA/USD hind?
Praegune hind LUNA/USD on $ 0.1585. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Terra turukapitalisatsioon?
LUNA turukapitalisatsioon on $ 112.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUNA ringlev varu?
LUNA ringlev varu on 709.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNA (ATH) hind?
LUNA saavutab ATH hinna summas 19.543333500985746 USD.
Mis oli kõigi aegade LUNA madalaim (ATL) hind?
LUNA nägi ATL hinda summas 0.1273692149726897 USD.
Milline on LUNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUNA kauplemismaht on $ 822.11K USD.
Kas LUNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 06:13:37 (UTC+8)

Terra (LUNA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.1585
