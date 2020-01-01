Terra (LUNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Terra (LUNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Terra (LUNA) teave The new Terra network will inherit the deep developer pool and passionate LUNAtic community that made Terra Classic the 2nd largest smart contract blockchain behind Ethereum. Ametlik veebisait: https://terra.money/ Valge raamat: https://docs.terra.money/ Plokiahela Explorer: https://terrasco.pe/ Ostke LUNA kohe!

Terra (LUNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Terra (LUNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 109.34M $ 109.34M $ 109.34M Koguvaru: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Ringlev varu: $ 709.98M $ 709.98M $ 709.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 182.75M $ 182.75M $ 182.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 19.5 $ 19.5 $ 19.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 $ 0.1273692149726897 Praegune hind: $ 0.154 $ 0.154 $ 0.154 Lisateave Terra (LUNA) hinna kohta

Terra (LUNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Terra (LUNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUNA tokeni tokenoomikat, avastage LUNA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LUNA Kas olete huvitatud Terra (LUNA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LUNA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LUNA MEXC-ist osta!

Terra (LUNA) hinna ajalugu LUNA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LUNA hinna ajalugu kohe!

LUNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUNA võiks suunduda? Meie LUNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUNA tokeni hinna ennustust kohe!

