Litecoin logo

Litecoin hind(LTC)

1 LTC/USD reaalajas hind:

$120.92
-1.19%1D
USD
Litecoin (LTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:31 (UTC+8)

Litecoin (LTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 119.49
24 h madal
$ 123.18
24 h kõrge

$ 119.49
$ 123.18
$ 412.96014112
$ 1.1137399673461914
+0.22%

-1.19%

-2.96%

-2.96%

Litecoin (LTC) reaalajas hind on $ 120.92. Viimase 24 tunni jooksul LTC kaubeldud madalaim $ 119.49 ja kõrgeim $ 123.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. LTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 412.96014112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.1137399673461914.

Lüliajalise tootluse osas on LTC muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel -2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Litecoin (LTC) – turuteave

No.19

$ 9.21B
$ 30.28M
$ 10.16B
76.19M
84,000,000
84,000,000
90.70%

0.23%

2011-11-09 00:00:00

$ 4.3
LTC

Litecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 9.21B $ 30.28M 24 tunnise kauplemismahuga. LTC ringlev varu on 76.19M, mille koguvaru on 84000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.16B.

Litecoin (LTC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Litecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.4563-1.19%
30 päeva$ +19.37+19.07%
60 päeva$ +35.84+42.12%
90 päeva$ +22.67+23.07%
Litecoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris LTC muutuse $ -1.4563 (-1.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Litecoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +19.37 (+19.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Litecoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LTC $ +35.84 (+42.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Litecoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +22.67 (+23.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Litecoin (LTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Litecoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Litecoin (LTC)

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Litecoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Litecoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LTC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Litecoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Litecoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Litecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Litecoin (LTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Litecoin (LTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Litecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Litecoin hinna ennustust kohe!

Litecoin (LTC) tokenoomika

Litecoin (LTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Litecoin (LTC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Litecoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Litecoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LTC kohalike valuutade suhtes

1 Litecoin(LTC)/VND
3,182,009.8
1 Litecoin(LTC)/AUD
A$185.0076
1 Litecoin(LTC)/GBP
88.2716
1 Litecoin(LTC)/EUR
102.782
1 Litecoin(LTC)/USD
$120.92
1 Litecoin(LTC)/MYR
RM509.0732
1 Litecoin(LTC)/TRY
4,939.582
1 Litecoin(LTC)/JPY
¥17,775.24
1 Litecoin(LTC)/ARS
ARS$156,631.3036
1 Litecoin(LTC)/RUB
9,630.0688
1 Litecoin(LTC)/INR
10,581.7092
1 Litecoin(LTC)/IDR
Rp1,950,322.3076
1 Litecoin(LTC)/KRW
167,943.3696
1 Litecoin(LTC)/PHP
6,838.026
1 Litecoin(LTC)/EGP
￡E.5,830.7624
1 Litecoin(LTC)/BRL
R$652.968
1 Litecoin(LTC)/CAD
C$166.8696
1 Litecoin(LTC)/BDT
14,684.5248
1 Litecoin(LTC)/NGN
185,459.8408
1 Litecoin(LTC)/UAH
4,983.1132
1 Litecoin(LTC)/VES
Bs16,324.2
1 Litecoin(LTC)/CLP
$116,566.88
1 Litecoin(LTC)/PKR
Rs34,254.2176
1 Litecoin(LTC)/KZT
65,467.2972
1 Litecoin(LTC)/THB
฿3,912.9712
1 Litecoin(LTC)/TWD
NT$3,631.2276
1 Litecoin(LTC)/AED
د.إ443.7764
1 Litecoin(LTC)/CHF
Fr96.736
1 Litecoin(LTC)/HKD
HK$945.5944
1 Litecoin(LTC)/AMD
֏46,222.8792
1 Litecoin(LTC)/MAD
.د.م1,087.0708
1 Litecoin(LTC)/MXN
$2,263.6224
1 Litecoin(LTC)/PLN
438.9396
1 Litecoin(LTC)/RON
лв522.3744
1 Litecoin(LTC)/SEK
kr1,152.3676
1 Litecoin(LTC)/BGN
лв201.9364
1 Litecoin(LTC)/HUF
Ft40,795.9896
1 Litecoin(LTC)/CZK
2,526.0188
1 Litecoin(LTC)/KWD
د.ك36.8806
1 Litecoin(LTC)/ILS
407.5004
1 Litecoin(LTC)/NOK
kr1,228.5472
1 Litecoin(LTC)/NZD
$203.1456

Litecoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Litecoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Litecoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Litecoin kohta

Kui palju on Litecoin (LTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LTC hind USD on 120.92 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LTC/USD hind?
Praegune hind LTC/USD on $ 120.92. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Litecoin turukapitalisatsioon?
LTC turukapitalisatsioon on $ 9.21B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LTC ringlev varu?
LTC ringlev varu on 76.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LTC (ATH) hind?
LTC saavutab ATH hinna summas 412.96014112 USD.
Mis oli kõigi aegade LTC madalaim (ATL) hind?
LTC nägi ATL hinda summas 1.1137399673461914 USD.
Milline on LTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LTC kauplemismaht on $ 30.28M USD.
Kas LTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LTC hinna ennustust.
Litecoin (LTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

