Litecoin (LTC) reaalajas hind on $ 120.92. Viimase 24 tunni jooksul LTC kaubeldud madalaim $ 119.49 ja kõrgeim $ 123.18 näitab aktiivset turu volatiivsust. LTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 412.96014112 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.1137399673461914.
Lüliajalise tootluse osas on LTC muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel -2.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Litecoin (LTC) – turuteave
Litecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 9.21B$ 30.28M 24 tunnise kauplemismahuga. LTC ringlev varu on 76.19M, mille koguvaru on 84000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.16B.
Litecoin (LTC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Litecoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.4563
-1.19%
30 päeva
$ +19.37
+19.07%
60 päeva
$ +35.84
+42.12%
90 päeva
$ +22.67
+23.07%
Litecoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris LTC muutuse $ -1.4563 (-1.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Litecoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +19.37 (+19.07%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Litecoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LTC $ +35.84 (+42.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Litecoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +22.67 (+23.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Litecoin (LTC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.
Litecoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Litecoin (LTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Litecoin (LTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Litecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Litecoin (LTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
