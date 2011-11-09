Litecoin (LTC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Litecoin (LTC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Litecoin (LTC) teave Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities. Ametlik veebisait: https://litecoin.org/ Plokiahela Explorer: https://blockchair.com/litecoin Ostke LTC kohe!

Litecoin (LTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Litecoin (LTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.77B $ 8.77B $ 8.77B Koguvaru: $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Ringlev varu: $ 76.21M $ 76.21M $ 76.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.67B $ 9.67B $ 9.67B Kõigi aegade kõrgeim: $ 413.09 $ 413.09 $ 413.09 Kõigi aegade madalaim: $ 1.1137399673461914 $ 1.1137399673461914 $ 1.1137399673461914 Praegune hind: $ 115.06 $ 115.06 $ 115.06 Lisateave Litecoin (LTC) hinna kohta

Litecoin (LTC) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas LTC tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Litecoin (LTC) is a decentralized, open-source cryptocurrency designed for peer-to-peer payments and value storage. Its token economics are defined by a transparent, predictable issuance schedule, a lack of centralized allocation or vesting, and a straightforward incentive structure for network participants. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, and mechanisms related to locking and unlocking. Issuance Mechanism Aspect Details Consensus Proof-of-Work (PoW) using the Scrypt hashing algorithm Block Reward New LTC is issued as a block reward to miners who validate and add blocks to the chain Initial Reward 50 LTC per block at launch Halving Schedule Block reward halves every 840,000 blocks (~4 years) Current Reward 25 LTC per block (as of the last halving on Aug. 2, 2023) Next Halving Expected July 2027, reward will reduce to 12.5 LTC per block Max Supply 84,000,000 LTC (hard cap, expected to be reached around 2142) The issuance is entirely through mining; there was no pre-mine, ICO, or airdrop.

The circulating supply as of August 2025 is approximately 76.18 million LTC, with a steady, predictable increase due to mining rewards. Allocation Mechanism Aspect Details Initial Allocation No pre-mine, no team or foundation allocation Distribution All LTC is distributed to miners as block rewards Concentration As of June 2024, the top 10 wallet addresses hold ~15.22% of circulating supply Network Privileges No superusers or privileged accounts; all transactions are secured by PoW miners There are no vesting contracts, lockups, or scheduled unlocks for any portion of the supply.

All tokens in existence are either mined or held by users; no central entity controls any portion of the supply. Usage and Incentive Mechanism Aspect Details Primary Use Peer-to-peer payments, value storage, and settlement Incentives Miners are incentivized via block rewards and transaction fees User Acquisition Users acquire LTC via mining or purchasing on exchanges Network Security Incentivized miners secure the network and validate transactions LTC is used as a medium of exchange and a store of value.

Miners are rewarded for securing the network and processing transactions.

There are no staking, liquidity provision, or delegated reward mechanisms. Locking Mechanism and Unlocking Time Aspect Details Locking No protocol-enforced token locking or vesting Unlocking Not applicable; all mined LTC is immediately liquid and transferable Token Unlocks No scheduled unlocks; supply increases only via mining There are no smart contract-based locks, vesting schedules, or delayed unlocks for any LTC.

Mechanism Description Issuance PoW mining, block rewards, halving every 840,000 blocks Allocation 100% to miners, no pre-mine, no team/foundation allocation Usage/Incentives Peer-to-peer payments, value storage, miner rewards (block + fees) Locking/Unlocking None; all LTC is liquid upon issuance Additional Insights Decentralization: Litecoin is highly decentralized, with no central authority or privileged actors. The network is secured by miners, and the Litecoin Foundation only supports development and improvement proposals.

Supply Distribution: While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access.

While the top 10 addresses hold a significant portion of LTC, there are no mechanisms for forced redistribution or privileged access. No Lockups: Unlike many newer tokens, Litecoin does not employ vesting, lockups, or scheduled unlocks, making its supply dynamics transparent and predictable. Conclusion Litecoin’s token economics are among the simplest and most transparent in the cryptocurrency space. All LTC is issued through mining, with no pre-mine, team allocation, or vesting. The only way new LTC enters circulation is via block rewards, which halve every four years, ensuring a predictable and gradually decreasing inflation rate until the hard cap is reached. There are no protocol-enforced locks or unlocks, and all tokens are immediately liquid upon issuance. This design supports Litecoin’s role as a decentralized, censorship-resistant digital currency optimized for payments and value transfer.

Litecoin (LTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Litecoin (LTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LTC tokeni tokenoomikat, avastage LTC tokeni reaalajas hinda!

