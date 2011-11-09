LTC

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

NimiLTC

KohtNo.21

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0022%

Kauplemismaht/turukapital (24H)527.10%

Ringlev varu76,263,195.73347135

Maksimaalne varu84,000,000

Koguvaru84,000,000

Ringluse määr0.9078%

Väljaandmise kuupäev2011-11-09 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti4.3 USDT

Kõigi aegade kõrgeim412.96014112,2021-05-10

Madalaim hind1.1137399673461914,2015-01-14

Avalik plokiahelLTC

TutvustusLitecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

LTC/EUR
Litecoin
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (LTC)
--
24 h summa (EUR)
--
Teave
