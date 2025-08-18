Rohkem infot LOOP

LoopNetwork logo

LoopNetwork hind(LOOP)

1 LOOP/USD reaalajas hind:

$0.02043
+1.94%1D
USD
LoopNetwork (LOOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:04:08 (UTC+8)

LoopNetwork (LOOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01861
24 h madal
$ 0.02043
24 h kõrge

$ 0.01861
$ 0.02043
$ 0.28926357173991635
$ 0.002182757752333215
+0.29%

+1.94%

+32.23%

+32.23%

LoopNetwork (LOOP) reaalajas hind on $ 0.02043. Viimase 24 tunni jooksul LOOP kaubeldud madalaim $ 0.01861 ja kõrgeim $ 0.02043 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28926357173991635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002182757752333215.

Lüliajalise tootluse osas on LOOP muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel +32.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LoopNetwork (LOOP) – turuteave

No.3886

$ 0.00
$ 154.91K
$ 4.09M
0.00
200,000,000
180,695,800.87
0.00%

BSC

LoopNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 154.91K 24 tunnise kauplemismahuga. LOOP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 180695800.87. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.09M.

LoopNetwork (LOOP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LoopNetwork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003888+1.94%
30 päeva$ +0.00174+9.30%
60 päeva$ +0.00774+60.99%
90 päeva$ +0.00056+2.81%
LoopNetwork Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOOP muutuse $ +0.0003888 (+1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LoopNetwork 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00174 (+9.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LoopNetwork 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOOP $ +0.00774 (+60.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LoopNetwork 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00056 (+2.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LoopNetwork (LOOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LoopNetwork hinnaajaloo lehte.

Mis on LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

LoopNetwork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LoopNetwork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LoopNetwork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LoopNetwork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LoopNetwork hinna ennustus (USD)

Kui palju on LoopNetwork (LOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LoopNetwork (LOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LoopNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LoopNetwork hinna ennustust kohe!

LoopNetwork (LOOP) tokenoomika

LoopNetwork (LOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LoopNetwork (LOOP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LoopNetwork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LoopNetwork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOOP kohalike valuutade suhtes

1 LoopNetwork(LOOP)/VND
537.61545
1 LoopNetwork(LOOP)/AUD
A$0.0312579
1 LoopNetwork(LOOP)/GBP
0.0149139
1 LoopNetwork(LOOP)/EUR
0.0173655
1 LoopNetwork(LOOP)/USD
$0.02043
1 LoopNetwork(LOOP)/MYR
RM0.0860103
1 LoopNetwork(LOOP)/TRY
0.8345655
1 LoopNetwork(LOOP)/JPY
¥3.00321
1 LoopNetwork(LOOP)/ARS
ARS$26.4635919
1 LoopNetwork(LOOP)/RUB
1.6270452
1 LoopNetwork(LOOP)/INR
1.7878293
1 LoopNetwork(LOOP)/IDR
Rp329.5160829
1 LoopNetwork(LOOP)/KRW
28.3748184
1 LoopNetwork(LOOP)/PHP
1.1553165
1 LoopNetwork(LOOP)/EGP
￡E.0.9851346
1 LoopNetwork(LOOP)/BRL
R$0.110322
1 LoopNetwork(LOOP)/CAD
C$0.0281934
1 LoopNetwork(LOOP)/BDT
2.4810192
1 LoopNetwork(LOOP)/NGN
31.3343082
1 LoopNetwork(LOOP)/UAH
0.8419203
1 LoopNetwork(LOOP)/VES
Bs2.75805
1 LoopNetwork(LOOP)/CLP
$19.69452
1 LoopNetwork(LOOP)/PKR
Rs5.7874104
1 LoopNetwork(LOOP)/KZT
11.0610063
1 LoopNetwork(LOOP)/THB
฿0.6611148
1 LoopNetwork(LOOP)/TWD
NT$0.6135129
1 LoopNetwork(LOOP)/AED
د.إ0.0749781
1 LoopNetwork(LOOP)/CHF
Fr0.016344
1 LoopNetwork(LOOP)/HKD
HK$0.1597626
1 LoopNetwork(LOOP)/AMD
֏7.8095718
1 LoopNetwork(LOOP)/MAD
.د.م0.1836657
1 LoopNetwork(LOOP)/MXN
$0.3824496
1 LoopNetwork(LOOP)/PLN
0.0741609
1 LoopNetwork(LOOP)/RON
лв0.0882576
1 LoopNetwork(LOOP)/SEK
kr0.1946979
1 LoopNetwork(LOOP)/BGN
лв0.0341181
1 LoopNetwork(LOOP)/HUF
Ft6.8926734
1 LoopNetwork(LOOP)/CZK
0.4267827
1 LoopNetwork(LOOP)/KWD
د.ك0.00623115
1 LoopNetwork(LOOP)/ILS
0.0688491
1 LoopNetwork(LOOP)/NOK
kr0.2075688
1 LoopNetwork(LOOP)/NZD
$0.0343224

LoopNetwork ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LoopNetwork võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LoopNetwork ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LoopNetwork kohta

Kui palju on LoopNetwork (LOOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOOP hind USD on 0.02043 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOOP/USD hind?
Praegune hind LOOP/USD on $ 0.02043. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LoopNetwork turukapitalisatsioon?
LOOP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOOP ringlev varu?
LOOP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOP (ATH) hind?
LOOP saavutab ATH hinna summas 0.28926357173991635 USD.
Mis oli kõigi aegade LOOP madalaim (ATL) hind?
LOOP nägi ATL hinda summas 0.002182757752333215 USD.
Milline on LOOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOOP kauplemismaht on $ 154.91K USD.
Kas LOOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOP hinna ennustust.
