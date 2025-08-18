LoopNetwork (LOOP) reaalajas hind on $ 0.02043. Viimase 24 tunni jooksul LOOP kaubeldud madalaim $ 0.01861 ja kõrgeim $ 0.02043 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.28926357173991635 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002182757752333215.
Lüliajalise tootluse osas on LOOP muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +1.94% 24 tunni vältel +32.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LoopNetwork (LOOP) – turuteave
No.3886
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 154.91K
$ 154.91K$ 154.91K
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
180,695,800.87
180,695,800.87 180,695,800.87
0.00%
BSC
LoopNetwork praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 154.91K 24 tunnise kauplemismahuga. LOOP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 180695800.87. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.09M.
LoopNetwork (LOOP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LoopNetwork tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003888
+1.94%
30 päeva
$ +0.00174
+9.30%
60 päeva
$ +0.00774
+60.99%
90 päeva
$ +0.00056
+2.81%
LoopNetwork Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOOP muutuse $ +0.0003888 (+1.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LoopNetwork 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00174 (+9.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LoopNetwork 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOOP $ +0.00774 (+60.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LoopNetwork 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00056 (+2.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LoopNetwork (LOOP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.
LoopNetwork on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LoopNetwork investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOOP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LoopNetwork kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LoopNetwork ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LoopNetwork hinna ennustus (USD)
Kui palju on LoopNetwork (LOOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LoopNetwork (LOOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LoopNetwork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LoopNetwork (LOOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LoopNetwork (LOOP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LoopNetwork osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LoopNetwork osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.