Mis on LoopNetwork (LOOP)

LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem.

Milline on praegune LOOP/USD hind? $ 0.02043 . Milline on LoopNetwork turukapitalisatsioon? LOOP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on LOOP ringlev varu? LOOP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOP (ATH) hind? LOOP saavutab ATH hinna summas 0.28926357173991635 USD . Mis oli kõigi aegade LOOP madalaim (ATL) hind? LOOP nägi ATL hinda summas 0.002182757752333215 USD . Milline on LOOP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LOOP kauplemismaht on $ 154.91K USD .

