LoopNetwork (LOOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LoopNetwork (LOOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LoopNetwork (LOOP) teave LoopNetwork is a digital currency framework that supports smart contracts without the adaptability and security impediments of prior frameworks like Ethereum. The project permits parties to make savvy contracts utilizing code to indicate the conduct of the virtual machine (VM) that executes the agreement's capacity. LoopNetwork endeavors to address adaptability and ease of use issues, without compromising decentralization and use the existing developer community and ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.getloop.network/ Valge raamat: https://loopnetwork.gitbook.io/home/whitepaper-2.0 Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcE186ad6430E2Fe494a22C9eDbD4c68794a28B35 Ostke LOOP kohe!

LoopNetwork (LOOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LoopNetwork (LOOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 180.70M $ 180.70M $ 180.70M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.77M $ 4.77M $ 4.77M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2854 $ 0.2854 $ 0.2854 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 $ 0.002182757752333215 Praegune hind: $ 0.02383 $ 0.02383 $ 0.02383 Lisateave LoopNetwork (LOOP) hinna kohta

LoopNetwork (LOOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LoopNetwork (LOOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOP tokeni tokenoomikat, avastage LOOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOOP Kas olete huvitatud LoopNetwork (LOOP) lisamisest oma portfooliosse?

LoopNetwork (LOOP) hinna ajalugu LOOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOOP hinna ajalugu kohe!

LOOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOP võiks suunduda? Meie LOOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOOP tokeni hinna ennustust kohe!

