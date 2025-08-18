Rohkem infot LOFI

$0.02289
-3.21%1D
Lofi (LOFI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:54:34 (UTC+8)

Lofi (LOFI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0221
24 h madal
$ 0.02394
24 h kõrge

$ 0.0221
$ 0.02394
$ 0.2213443972971052
$ 0.005561293479436875
-0.95%

-3.20%

-20.16%

-20.16%

Lofi (LOFI) reaalajas hind on $ 0.02305. Viimase 24 tunni jooksul LOFI kaubeldud madalaim $ 0.0221 ja kõrgeim $ 0.02394 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2213443972971052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005561293479436875.

Lüliajalise tootluse osas on LOFI muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -20.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lofi (LOFI) – turuteave

No.834

$ 23.05M
$ 50.82K
$ 23.05M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SUI

Lofi praegune turukapitalisatsioon on $ 23.05M $ 50.82K 24 tunnise kauplemismahuga. LOFI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.05M.

Lofi (LOFI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lofi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0007591-3.20%
30 päeva$ -0.02228-49.16%
60 päeva$ -0.00966-29.54%
90 päeva$ -0.04526-66.26%
Lofi Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOFI muutuse $ -0.0007591 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lofi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02228 (-49.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lofi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOFI $ -0.00966 (-29.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lofi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04526 (-66.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lofi (LOFI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lofi hinnaajaloo lehte.

Mis on Lofi (LOFI)

Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth's warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He's determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.

Lofi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lofi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lofi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lofi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lofi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lofi (LOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lofi (LOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lofi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lofi hinna ennustust kohe!

Lofi (LOFI) tokenoomika

Lofi (LOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lofi (LOFI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lofi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsalt MEXC-s üksust Lofi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOFI kohalike valuutade suhtes

1 Lofi(LOFI)/VND
606.56075
1 Lofi(LOFI)/AUD
A$0.0352665
1 Lofi(LOFI)/GBP
0.0168265
1 Lofi(LOFI)/EUR
0.0195925
1 Lofi(LOFI)/USD
$0.02305
1 Lofi(LOFI)/MYR
RM0.0970405
1 Lofi(LOFI)/TRY
0.9402095
1 Lofi(LOFI)/JPY
¥3.38835
1 Lofi(LOFI)/ARS
ARS$29.8960805
1 Lofi(LOFI)/RUB
1.837085
1 Lofi(LOFI)/INR
2.0171055
1 Lofi(LOFI)/IDR
Rp371.7741415
1 Lofi(LOFI)/KRW
32.013684
1 Lofi(LOFI)/PHP
1.3034775
1 Lofi(LOFI)/EGP
￡E.1.1121625
1 Lofi(LOFI)/BRL
R$0.12447
1 Lofi(LOFI)/CAD
C$0.031809
1 Lofi(LOFI)/BDT
2.799192
1 Lofi(LOFI)/NGN
35.352707
1 Lofi(LOFI)/UAH
0.9498905
1 Lofi(LOFI)/VES
Bs3.11175
1 Lofi(LOFI)/CLP
$22.2202
1 Lofi(LOFI)/PKR
Rs6.529604
1 Lofi(LOFI)/KZT
12.4795005
1 Lofi(LOFI)/THB
฿0.746359
1 Lofi(LOFI)/TWD
NT$0.6921915
1 Lofi(LOFI)/AED
د.إ0.0845935
1 Lofi(LOFI)/CHF
Fr0.01844
1 Lofi(LOFI)/HKD
HK$0.180251
1 Lofi(LOFI)/AMD
֏8.811093
1 Lofi(LOFI)/MAD
.د.م0.2072195
1 Lofi(LOFI)/MXN
$0.4317265
1 Lofi(LOFI)/PLN
0.0836715
1 Lofi(LOFI)/RON
лв0.099576
1 Lofi(LOFI)/SEK
kr0.219897
1 Lofi(LOFI)/BGN
лв0.0384935
1 Lofi(LOFI)/HUF
Ft7.78168
1 Lofi(LOFI)/CZK
0.482206
1 Lofi(LOFI)/KWD
د.ك0.00703025
1 Lofi(LOFI)/ILS
0.0776785
1 Lofi(LOFI)/NOK
kr0.234188
1 Lofi(LOFI)/NZD
$0.038724

Lofi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lofi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Lofi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lofi kohta

Kui palju on Lofi (LOFI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOFI hind USD on 0.02305 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOFI/USD hind?
Praegune hind LOFI/USD on $ 0.02305. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lofi turukapitalisatsioon?
LOFI turukapitalisatsioon on $ 23.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOFI ringlev varu?
LOFI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOFI (ATH) hind?
LOFI saavutab ATH hinna summas 0.2213443972971052 USD.
Mis oli kõigi aegade LOFI madalaim (ATL) hind?
LOFI nägi ATL hinda summas 0.005561293479436875 USD.
Milline on LOFI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOFI kauplemismaht on $ 50.82K USD.
Kas LOFI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOFI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:54:34 (UTC+8)

Lofi (LOFI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 LOFI = 0.02305 USD

LOFIUSDT
$0.02289
-2.92%

