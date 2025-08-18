Lofi (LOFI) reaalajas hind on $ 0.02305. Viimase 24 tunni jooksul LOFI kaubeldud madalaim $ 0.0221 ja kõrgeim $ 0.02394 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOFIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2213443972971052 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005561293479436875.
Lüliajalise tootluse osas on LOFI muutunud -0.95% viimase tunni jooksul, -3.20% 24 tunni vältel -20.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lofi (LOFI) – turuteave
No.834
$ 23.05M
$ 50.82K
$ 23.05M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%
SUI
Lofi praegune turukapitalisatsioon on $ 23.05M$ 50.82K 24 tunnise kauplemismahuga. LOFI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.05M.
Lofi (LOFI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lofi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0007591
-3.20%
30 päeva
$ -0.02228
-49.16%
60 päeva
$ -0.00966
-29.54%
90 päeva
$ -0.04526
-66.26%
Lofi Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOFI muutuse $ -0.0007591 (-3.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lofi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02228 (-49.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lofi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOFI $ -0.00966 (-29.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lofi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04526 (-66.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Frozen in time. Awakened for the future. Lofi was trapped for millennia, encased in ice deep within the Himalayas. As Earth’s warming and global tensions rose, Lofi was freed—only to find a world overwhelmed by tribalism and chaos. But Lofi is not here to dwell on the past. He’s determined to own his future. When he discovered Sui blockchain, he found his purpose: To unite a new family of Yetis—builders, believers, and dreamers—who are ready to challenge the status quo and build a better financial future.
Lofi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lofi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOFI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lofi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lofi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lofi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lofi (LOFI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lofi (LOFI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lofi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lofi (LOFI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOFI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lofi (LOFI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lofi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lofi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.