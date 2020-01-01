LIF3 (LIF3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIF3 (LIF3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIF3 (LIF3) teave Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Ametlik veebisait: https://lif3.com/ Valge raamat: https://docs.lif3.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c Ostke LIF3 kohe!

LIF3 (LIF3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIF3 (LIF3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 132.14M $ 132.14M $ 132.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.018888 $ 0.018888 $ 0.018888 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 Praegune hind: $ 0.014866 $ 0.014866 $ 0.014866 Lisateave LIF3 (LIF3) hinna kohta

LIF3 (LIF3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIF3 (LIF3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIF3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIF3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIF3 tokeni tokenoomikat, avastage LIF3 tokeni reaalajas hinda!

LIF3 (LIF3) hinna ajalugu LIF3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIF3 hinna ajalugu kohe!

