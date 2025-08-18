Rohkem infot LIF3

LIF3 Hinnainfo

LIF3 Valge raamat

LIF3 Ametlik veebisait

LIF3 Tokenoomika

LIF3 Hinnaprognoos

LIF3 Ajalugu

LIF3 – ostujuhend

LIF3-usaldusraha valuutakonverter

LIF3 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LIF3 logo

LIF3 hind(LIF3)

1 LIF3/USD reaalajas hind:

$0.012746
$0.012746$0.012746
-0.15%1D
USD
LIF3 (LIF3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:30 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.012647
$ 0.012647$ 0.012647
24 h madal
$ 0.013002
$ 0.013002$ 0.013002
24 h kõrge

$ 0.012647
$ 0.012647$ 0.012647

$ 0.013002
$ 0.013002$ 0.013002

$ 0.6194009725902462
$ 0.6194009725902462$ 0.6194009725902462

$ 0.001446420316029474
$ 0.001446420316029474$ 0.001446420316029474

-0.17%

-0.15%

+12.52%

+12.52%

LIF3 (LIF3) reaalajas hind on $ 0.012746. Viimase 24 tunni jooksul LIF3 kaubeldud madalaim $ 0.012647 ja kõrgeim $ 0.013002 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIF3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6194009725902462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001446420316029474.

Lüliajalise tootluse osas on LIF3 muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel +12.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LIF3 (LIF3) – turuteave

No.3680

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 199.10K
$ 199.10K$ 199.10K

$ 113.30M
$ 113.30M$ 113.30M

0.00
0.00 0.00

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888

0.00%

ETH

LIF3 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 199.10K 24 tunnise kauplemismahuga. LIF3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.30M.

LIF3 (LIF3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LIF3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001915-0.15%
30 päeva$ +0.009097+249.30%
60 päeva$ +0.01069+519.94%
90 päeva$ +0.010497+466.74%
LIF3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris LIF3 muutuse $ -0.00001915 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LIF3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009097 (+249.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LIF3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIF3 $ +0.01069 (+519.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LIF3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010497 (+466.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LIF3 (LIF3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LIF3 hinnaajaloo lehte.

Mis on LIF3 (LIF3)

Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.

LIF3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIF3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LIF3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LIF3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIF3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LIF3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on LIF3 (LIF3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIF3 (LIF3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIF3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LIF3 hinna ennustust kohe!

LIF3 (LIF3) tokenoomika

LIF3 (LIF3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIF3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LIF3 (LIF3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LIF3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIF3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIF3 kohalike valuutade suhtes

1 LIF3(LIF3)/VND
335.41099
1 LIF3(LIF3)/AUD
A$0.01937392
1 LIF3(LIF3)/GBP
0.00930458
1 LIF3(LIF3)/EUR
0.0108341
1 LIF3(LIF3)/USD
$0.012746
1 LIF3(LIF3)/MYR
RM0.05366066
1 LIF3(LIF3)/TRY
0.51990934
1 LIF3(LIF3)/JPY
¥1.873662
1 LIF3(LIF3)/ARS
ARS$16.53168946
1 LIF3(LIF3)/RUB
1.01598366
1 LIF3(LIF3)/INR
1.11540246
1 LIF3(LIF3)/IDR
Rp205.58061638
1 LIF3(LIF3)/KRW
17.70266448
1 LIF3(LIF3)/PHP
0.7207863
1 LIF3(LIF3)/EGP
￡E.0.61512196
1 LIF3(LIF3)/BRL
R$0.0688284
1 LIF3(LIF3)/CAD
C$0.01758948
1 LIF3(LIF3)/BDT
1.54787424
1 LIF3(LIF3)/NGN
19.54905004
1 LIF3(LIF3)/UAH
0.52526266
1 LIF3(LIF3)/VES
Bs1.72071
1 LIF3(LIF3)/CLP
$12.287144
1 LIF3(LIF3)/PKR
Rs3.61068688
1 LIF3(LIF3)/KZT
6.90081186
1 LIF3(LIF3)/THB
฿0.41284294
1 LIF3(LIF3)/TWD
NT$0.38276238
1 LIF3(LIF3)/AED
د.إ0.04677782
1 LIF3(LIF3)/CHF
Fr0.0101968
1 LIF3(LIF3)/HKD
HK$0.09967372
1 LIF3(LIF3)/AMD
֏4.87228596
1 LIF3(LIF3)/MAD
.د.م0.11458654
1 LIF3(LIF3)/MXN
$0.24051702
1 LIF3(LIF3)/PLN
0.04639544
1 LIF3(LIF3)/RON
лв0.05506272
1 LIF3(LIF3)/SEK
kr0.1217243
1 LIF3(LIF3)/BGN
лв0.02128582
1 LIF3(LIF3)/HUF
Ft4.3030496
1 LIF3(LIF3)/CZK
0.2663914
1 LIF3(LIF3)/KWD
د.ك0.00388753
1 LIF3(LIF3)/ILS
0.04295402
1 LIF3(LIF3)/NOK
kr0.12988174
1 LIF3(LIF3)/NZD
$0.02141328

LIF3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LIF3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LIF3 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LIF3 kohta

Kui palju on LIF3 (LIF3) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIF3 hind USD on 0.012746 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIF3/USD hind?
Praegune hind LIF3/USD on $ 0.012746. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LIF3 turukapitalisatsioon?
LIF3 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIF3 ringlev varu?
LIF3 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIF3 (ATH) hind?
LIF3 saavutab ATH hinna summas 0.6194009725902462 USD.
Mis oli kõigi aegade LIF3 madalaim (ATL) hind?
LIF3 nägi ATL hinda summas 0.001446420316029474 USD.
Milline on LIF3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIF3 kauplemismaht on $ 199.10K USD.
Kas LIF3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIF3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIF3 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:30 (UTC+8)

LIF3 (LIF3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LIF3/USD kalkulaator

Summa

LIF3
LIF3
USD
USD

1 LIF3 = 0.012746 USD

Kauplemine: LIF3

LIF3USDT
$0.012746
$0.012746$0.012746
-0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu