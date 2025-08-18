LIF3 (LIF3) reaalajas hind on $ 0.012746. Viimase 24 tunni jooksul LIF3 kaubeldud madalaim $ 0.012647 ja kõrgeim $ 0.013002 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIF3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6194009725902462 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001446420316029474.
Lüliajalise tootluse osas on LIF3 muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, -0.15% 24 tunni vältel +12.52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LIF3 (LIF3) – turuteave
No.3680
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 199.10K
$ 199.10K$ 199.10K
$ 113.30M
$ 113.30M$ 113.30M
0.00
0.00 0.00
8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888
8,888,888,888
8,888,888,888 8,888,888,888
0.00%
ETH
LIF3 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 199.10K 24 tunnise kauplemismahuga. LIF3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 8888888888. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 113.30M.
LIF3 (LIF3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LIF3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001915
-0.15%
30 päeva
$ +0.009097
+249.30%
60 päeva
$ +0.01069
+519.94%
90 päeva
$ +0.010497
+466.74%
LIF3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIF3 muutuse $ -0.00001915 (-0.15%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LIF3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.009097 (+249.30%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LIF3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIF3 $ +0.01069 (+519.94%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LIF3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.010497 (+466.74%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LIF3 (LIF3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles.
LIF3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIF3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIF3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LIF3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIF3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LIF3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on LIF3 (LIF3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIF3 (LIF3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIF3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LIF3 (LIF3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIF3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LIF3 (LIF3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LIF3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIF3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.