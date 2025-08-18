Rohkem infot LEVER

Lever hind(LEVER)

1 LEVER/USD reaalajas hind:

Lever (LEVER) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:23 (UTC+8)

Lever (LEVER) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-1.27%

-4.18%

-8.48%

-8.48%

Lever (LEVER) reaalajas hind on $ 0.0001716. Viimase 24 tunni jooksul LEVER kaubeldud madalaim $ 0.0001701 ja kõrgeim $ 0.0001996 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEVERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005333310479459313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000145604612842006.

Lüliajalise tootluse osas on LEVER muutunud -1.27% viimase tunni jooksul, -4.18% 24 tunni vältel -8.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lever (LEVER) – turuteave

No.1150

99.99%

ETH

Lever praegune turukapitalisatsioon on $ 9.57M $ 93.86K 24 tunnise kauplemismahuga. LEVER ringlev varu on 55.79B, mille koguvaru on 55786500000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.57M.

Lever (LEVER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lever tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000007486-4.18%
30 päeva$ -0.0000294-14.63%
60 päeva$ -0.0002441-58.73%
90 päeva$ -0.0003741-68.56%
Lever Hinnamuutus täna

Täna registreeris LEVER muutuse $ -0.000007486 (-4.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lever 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000294 (-14.63%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lever 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LEVER $ -0.0002441 (-58.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lever 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003741 (-68.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lever (LEVER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lever hinnaajaloo lehte.

Mis on Lever (LEVER)

Lever on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lever investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LEVER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lever kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lever ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lever hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lever (LEVER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lever (LEVER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lever nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lever hinna ennustust kohe!

Lever (LEVER) tokenoomika

Lever (LEVER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEVER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lever (LEVER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lever osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lever osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LEVER kohalike valuutade suhtes

Lever ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lever võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lever ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lever kohta

Kui palju on Lever (LEVER) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEVER hind USD on 0.0001716 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEVER/USD hind?
Praegune hind LEVER/USD on $ 0.0001716. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lever turukapitalisatsioon?
LEVER turukapitalisatsioon on $ 9.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEVER ringlev varu?
LEVER ringlev varu on 55.79B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEVER (ATH) hind?
LEVER saavutab ATH hinna summas 0.005333310479459313 USD.
Mis oli kõigi aegade LEVER madalaim (ATL) hind?
LEVER nägi ATL hinda summas 0.000145604612842006 USD.
Milline on LEVER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEVER kauplemismaht on $ 93.86K USD.
Kas LEVER sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEVER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEVER hinna ennustust.
Lever (LEVER) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

