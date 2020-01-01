Lever (LEVER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lever (LEVER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lever (LEVER) teave Ametlik veebisait: https://www.leverfi.io/ Valge raamat: https://docs.leverfi.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Ostke LEVER kohe!

Lever (LEVER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lever (LEVER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Koguvaru: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Ringlev varu: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.21M $ 8.21M $ 8.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000139357546510561 $ 0.000139357546510561 $ 0.000139357546510561 Praegune hind: $ 0.0001471 $ 0.0001471 $ 0.0001471 Lisateave Lever (LEVER) hinna kohta

Lever (LEVER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lever (LEVER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LEVER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LEVER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LEVER tokeni tokenoomikat, avastage LEVER tokeni reaalajas hinda!

Lever (LEVER) hinna ajalugu LEVER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LEVER hinna ajalugu kohe!

LEVER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LEVER võiks suunduda? Meie LEVER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LEVER tokeni hinna ennustust kohe!

