Lido DAO hind(LDO)

1 LDO/USD reaalajas hind:

$1,3821
$1,3821
-1,19%1D
USD
Lido DAO (LDO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:07 (UTC+8)

Lido DAO (LDO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1,3699
$ 1,3699
24 h madal
$ 1,4472
$ 1,4472
24 h kõrge

$ 1,3699
$ 1,3699

$ 1,4472
$ 1,4472

$ 18,619755462245035
$ 18,619755462245035

$ 0,4060299707730653
$ 0,4060299707730653

-0,34%

-1,19%

-1,52%

-1,52%

Lido DAO (LDO) reaalajas hind on $ 1,3825. Viimase 24 tunni jooksul LDO kaubeldud madalaim $ 1,3699 ja kõrgeim $ 1,4472 näitab aktiivset turu volatiivsust. LDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18,619755462245035 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,4060299707730653.

Lüliajalise tootluse osas on LDO muutunud -0,34% viimase tunni jooksul, -1,19% 24 tunni vältel -1,52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lido DAO (LDO) – turuteave

No.71

$ 1,24B
$ 1,24B

$ 8,54M
$ 8,54M

$ 1,38B
$ 1,38B

895,74M
895,74M

1 000 000 000
1 000 000 000

0,03%

ETH

Lido DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1,24B $ 8,54M 24 tunnise kauplemismahuga. LDO ringlev varu on 895,74M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Lido DAO (LDO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lido DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,016645-1,19%
30 päeva$ +0,3036+28,13%
60 päeva$ +0,6258+82,70%
90 päeva$ +0,4853+54,09%
Lido DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris LDO muutuse $ -0,016645 (-1,19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lido DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,3036 (+28,13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lido DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LDO $ +0,6258 (+82,70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lido DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0,4853 (+54,09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lido DAO (LDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lido DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lido DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LDO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lido DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lido DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lido DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lido DAO (LDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido DAO (LDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lido DAO hinna ennustust kohe!

Lido DAO (LDO) tokenoomika

Lido DAO (LDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lido DAO (LDO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lido DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lido DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LDO kohalike valuutade suhtes

1 Lido DAO(LDO)/VND
36 380,4875
1 Lido DAO(LDO)/AUD
A$2,1014
1 Lido DAO(LDO)/GBP
1,009225
1 Lido DAO(LDO)/EUR
1,175125
1 Lido DAO(LDO)/USD
$1,3825
1 Lido DAO(LDO)/MYR
RM5,820325
1 Lido DAO(LDO)/TRY
56,392175
1 Lido DAO(LDO)/JPY
¥203,2275
1 Lido DAO(LDO)/ARS
ARS$1 793,116325
1 Lido DAO(LDO)/RUB
110,199075
1 Lido DAO(LDO)/INR
120,982575
1 Lido DAO(LDO)/IDR
Rp22 298,383975
1 Lido DAO(LDO)/KRW
1 920,1266
1 Lido DAO(LDO)/PHP
78,180375
1 Lido DAO(LDO)/EGP
￡E.66,71945
1 Lido DAO(LDO)/BRL
R$7,4655
1 Lido DAO(LDO)/CAD
C$1,90785
1 Lido DAO(LDO)/BDT
167,8908
1 Lido DAO(LDO)/NGN
2 120,39555
1 Lido DAO(LDO)/UAH
56,972825
1 Lido DAO(LDO)/VES
Bs186,6375
1 Lido DAO(LDO)/CLP
$1 332,73
1 Lido DAO(LDO)/PKR
Rs391,6346
1 Lido DAO(LDO)/KZT
748,499325
1 Lido DAO(LDO)/THB
฿44,65475
1 Lido DAO(LDO)/TWD
NT$41,516475
1 Lido DAO(LDO)/AED
د.إ5,073775
1 Lido DAO(LDO)/CHF
Fr1,106
1 Lido DAO(LDO)/HKD
HK$10,81115
1 Lido DAO(LDO)/AMD
֏528,47445
1 Lido DAO(LDO)/MAD
.د.م12,428675
1 Lido DAO(LDO)/MXN
$26,087775
1 Lido DAO(LDO)/PLN
5,0323
1 Lido DAO(LDO)/RON
лв5,9724
1 Lido DAO(LDO)/SEK
kr13,202875
1 Lido DAO(LDO)/BGN
лв2,308775
1 Lido DAO(LDO)/HUF
Ft466,732
1 Lido DAO(LDO)/CZK
28,89425
1 Lido DAO(LDO)/KWD
د.ك0,4216625
1 Lido DAO(LDO)/ILS
4,659025
1 Lido DAO(LDO)/NOK
kr14,087675
1 Lido DAO(LDO)/NZD
$2,3226

Lido DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lido DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lido DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido DAO kohta

Kui palju on Lido DAO (LDO) tänapäeval väärt?
Reaalajas LDO hind USD on 1,3825 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LDO/USD hind?
Praegune hind LDO/USD on $ 1,3825. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lido DAO turukapitalisatsioon?
LDO turukapitalisatsioon on $ 1,24B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LDO ringlev varu?
LDO ringlev varu on 895,74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LDO (ATH) hind?
LDO saavutab ATH hinna summas 18,619755462245035 USD.
Mis oli kõigi aegade LDO madalaim (ATL) hind?
LDO nägi ATL hinda summas 0,4060299707730653 USD.
Milline on LDO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LDO kauplemismaht on $ 8,54M USD.
Kas LDO sel aastal kõrgemale ka suundub?
LDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LDO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:07 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$1,3821
$1,3821
