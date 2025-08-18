Lido DAO (LDO) reaalajas hind on $ 1,3825. Viimase 24 tunni jooksul LDO kaubeldud madalaim $ 1,3699 ja kõrgeim $ 1,4472 näitab aktiivset turu volatiivsust. LDOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18,619755462245035 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,4060299707730653.
Lüliajalise tootluse osas on LDO muutunud -0,34% viimase tunni jooksul, -1,19% 24 tunni vältel -1,52% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lido DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1,24B$ 8,54M 24 tunnise kauplemismahuga. LDO ringlev varu on 895,74M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Lido DAO (LDO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lido DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0,016645
-1,19%
30 päeva
$ +0,3036
+28,13%
60 päeva
$ +0,6258
+82,70%
90 päeva
$ +0,4853
+54,09%
Lido DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris LDO muutuse $ -0,016645 (-1,19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lido DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,3036 (+28,13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lido DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LDO $ +0,6258 (+82,70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lido DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0,4853 (+54,09%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lido DAO (LDO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.
Lido DAO hinna ennustus (USD)
