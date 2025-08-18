Mis on Lido DAO (LDO)

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

Lido DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lido DAO (LDO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lido DAO (LDO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lido DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Lido DAO (LDO) tokenoomika

Lido DAO (LDO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LDO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lido DAO (LDO) ostujuhend

Lido DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lido DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lido DAO kohta Kui palju on Lido DAO (LDO) tänapäeval väärt? Reaalajas LDO hind USD on 1,3825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LDO/USD hind? $ 1,3825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LDO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Lido DAO turukapitalisatsioon? LDO turukapitalisatsioon on $ 1,24B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LDO ringlev varu? LDO ringlev varu on 895,74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LDO (ATH) hind? LDO saavutab ATH hinna summas 18,619755462245035 USD . Mis oli kõigi aegade LDO madalaim (ATL) hind? LDO nägi ATL hinda summas 0,4060299707730653 USD . Milline on LDO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LDO kauplemismaht on $ 8,54M USD . Kas LDO sel aastal kõrgemale ka suundub? LDO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LDO hinna ennustust

Lido DAO (LDO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

