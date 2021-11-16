LDO

Lido DAO is a community that builds liquid staking service for Ethereum. Lido allows users to earn staking rewards without locking assets or maintaining staking infrastructure. Staking with Lido is primed to start along with Phase 0 of Ethereum 2.0.

NimiLDO

KohtNo.74

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0002%

Kauplemismaht/turukapital (24H)10.14%

Ringlev varu895,647,172.7865461

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim18.619755462245035,2021-11-16

Madalaim hind0.4060299707730653,2022-06-18

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

