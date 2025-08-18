FLOW (FLOW) reaalajas hind on $ 0.4005. Viimase 24 tunni jooksul FLOW kaubeldud madalaim $ 0.392 ja kõrgeim $ 0.4089 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.16255049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2915829371670184.
Lüliajalise tootluse osas on FLOW muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel +3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
FLOW (FLOW) – turuteave
FLOW praegune turukapitalisatsioon on $ 641.73M$ 832.40K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOW ringlev varu on 1.60B, mille koguvaru on 1602325020.2840343.
FLOW (FLOW) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse FLOW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006264
-1.54%
30 päeva
$ -0.0142
-3.43%
60 päeva
$ +0.0547
+15.81%
90 päeva
$ -0.0034
-0.85%
FLOW Hinnamuutus täna
Täna registreeris FLOW muutuse $ -0.006264 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
FLOW 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0142 (-3.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
FLOW 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOW $ +0.0547 (+15.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
FLOW 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0034 (-0.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada FLOW (FLOW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
FLOW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLOW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida FLOW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse FLOW kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FLOW ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
FLOW hinna ennustus (USD)
Kui palju on FLOW (FLOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOW (FLOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
FLOW (FLOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
FLOW (FLOW) ostujuhend
Kas otsite, kuidas FLOW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLOW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.