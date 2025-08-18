Mis on FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLOW (FLOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOW (FLOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FLOW hinna ennustust kohe!

FLOW (FLOW) tokenoomika

FLOW (FLOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLOW ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FLOW võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLOW kohta Kui palju on FLOW (FLOW) tänapäeval väärt? Reaalajas FLOW hind USD on 0.4005 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FLOW/USD hind? $ 0.4005 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FLOW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on FLOW turukapitalisatsioon? FLOW turukapitalisatsioon on $ 641.73M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FLOW ringlev varu? FLOW ringlev varu on 1.60B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOW (ATH) hind? FLOW saavutab ATH hinna summas 46.16255049 USD . Mis oli kõigi aegade FLOW madalaim (ATL) hind? FLOW nägi ATL hinda summas 0.2915829371670184 USD . Milline on FLOW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FLOW kauplemismaht on $ 832.40K USD . Kas FLOW sel aastal kõrgemale ka suundub? FLOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOW hinna ennustust

