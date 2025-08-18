Rohkem infot FLOW

FLOW hind(FLOW)

1 FLOW/USD reaalajas hind:

$0.4005
$0.4005$0.4005
-1.54%1D
USD
FLOW (FLOW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:08 (UTC+8)

FLOW (FLOW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.392
$ 0.392$ 0.392
24 h madal
$ 0.4089
$ 0.4089$ 0.4089
24 h kõrge

$ 0.392
$ 0.392$ 0.392

$ 0.4089
$ 0.4089$ 0.4089

$ 46.16255049
$ 46.16255049$ 46.16255049

$ 0.2915829371670184
$ 0.2915829371670184$ 0.2915829371670184

-0.03%

-1.54%

+3.11%

+3.11%

FLOW (FLOW) reaalajas hind on $ 0.4005. Viimase 24 tunni jooksul FLOW kaubeldud madalaim $ 0.392 ja kõrgeim $ 0.4089 näitab aktiivset turu volatiivsust. FLOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 46.16255049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.2915829371670184.

Lüliajalise tootluse osas on FLOW muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, -1.54% 24 tunni vältel +3.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

FLOW (FLOW) – turuteave

No.105

$ 641.73M
$ 641.73M$ 641.73M

$ 832.40K
$ 832.40K$ 832.40K

$ 641.73M
$ 641.73M$ 641.73M

1.60B
1.60B 1.60B

--
----

1,602,325,020.2840343
1,602,325,020.2840343 1,602,325,020.2840343

0.01%

FLOW

FLOW praegune turukapitalisatsioon on $ 641.73M $ 832.40K 24 tunnise kauplemismahuga. FLOW ringlev varu on 1.60B, mille koguvaru on 1602325020.2840343. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

FLOW (FLOW) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse FLOW tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.006264-1.54%
30 päeva$ -0.0142-3.43%
60 päeva$ +0.0547+15.81%
90 päeva$ -0.0034-0.85%
FLOW Hinnamuutus täna

Täna registreeris FLOW muutuse $ -0.006264 (-1.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

FLOW 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0142 (-3.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

FLOW 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus FLOW $ +0.0547 (+15.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

FLOW 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0034 (-0.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada FLOW (FLOW) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe FLOW hinnaajaloo lehte.

Mis on FLOW (FLOW)

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

FLOW on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie FLOW investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida FLOW panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse FLOW kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie FLOW ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

FLOW hinna ennustus (USD)

Kui palju on FLOW (FLOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie FLOW (FLOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida FLOW nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake FLOW hinna ennustust kohe!

FLOW (FLOW) tokenoomika

FLOW (FLOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FLOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

FLOW (FLOW) ostujuhend

Kas otsite, kuidas FLOW osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust FLOW osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

FLOW kohalike valuutade suhtes

1 FLOW(FLOW)/VND
10,539.1575
1 FLOW(FLOW)/AUD
A$0.612765
1 FLOW(FLOW)/GBP
0.292365
1 FLOW(FLOW)/EUR
0.340425
1 FLOW(FLOW)/USD
$0.4005
1 FLOW(FLOW)/MYR
RM1.686105
1 FLOW(FLOW)/TRY
16.360425
1 FLOW(FLOW)/JPY
¥58.8735
1 FLOW(FLOW)/ARS
ARS$518.779665
1 FLOW(FLOW)/RUB
31.89582
1 FLOW(FLOW)/INR
35.047755
1 FLOW(FLOW)/IDR
Rp6,459.676515
1 FLOW(FLOW)/KRW
556.24644
1 FLOW(FLOW)/PHP
22.648275
1 FLOW(FLOW)/EGP
￡E.19.308105
1 FLOW(FLOW)/BRL
R$2.1627
1 FLOW(FLOW)/CAD
C$0.55269
1 FLOW(FLOW)/BDT
48.63672
1 FLOW(FLOW)/NGN
614.26287
1 FLOW(FLOW)/UAH
16.504605
1 FLOW(FLOW)/VES
Bs54.0675
1 FLOW(FLOW)/CLP
$386.082
1 FLOW(FLOW)/PKR
Rs113.45364
1 FLOW(FLOW)/KZT
216.834705
1 FLOW(FLOW)/THB
฿12.948165
1 FLOW(FLOW)/TWD
NT$12.027015
1 FLOW(FLOW)/AED
د.إ1.469835
1 FLOW(FLOW)/CHF
Fr0.3204
1 FLOW(FLOW)/HKD
HK$3.13191
1 FLOW(FLOW)/AMD
֏153.09513
1 FLOW(FLOW)/MAD
.د.م3.600495
1 FLOW(FLOW)/MXN
$7.49736
1 FLOW(FLOW)/PLN
1.453815
1 FLOW(FLOW)/RON
лв1.73016
1 FLOW(FLOW)/SEK
kr3.82077
1 FLOW(FLOW)/BGN
лв0.668835
1 FLOW(FLOW)/HUF
Ft135.12069
1 FLOW(FLOW)/CZK
8.366445
1 FLOW(FLOW)/KWD
د.ك0.1221525
1 FLOW(FLOW)/ILS
1.349685
1 FLOW(FLOW)/NOK
kr4.06908
1 FLOW(FLOW)/NZD
$0.67284

FLOW ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest FLOW võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse FLOW ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse FLOW kohta

Kui palju on FLOW (FLOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas FLOW hind USD on 0.4005 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FLOW/USD hind?
Praegune hind FLOW/USD on $ 0.4005. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on FLOW turukapitalisatsioon?
FLOW turukapitalisatsioon on $ 641.73M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FLOW ringlev varu?
FLOW ringlev varu on 1.60B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FLOW (ATH) hind?
FLOW saavutab ATH hinna summas 46.16255049 USD.
Mis oli kõigi aegade FLOW madalaim (ATL) hind?
FLOW nägi ATL hinda summas 0.2915829371670184 USD.
Milline on FLOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FLOW kauplemismaht on $ 832.40K USD.
Kas FLOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
FLOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FLOW hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:52:08 (UTC+8)

FLOW (FLOW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 FLOW = 0.4005 USD

