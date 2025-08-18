Kryll (KRL) reaalajas hind on $ 0.366. Viimase 24 tunni jooksul KRL kaubeldud madalaim $ 0.3611 ja kõrgeim $ 0.3678 näitab aktiivset turu volatiivsust. KRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.756550465025624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0214475563255.
Lüliajalise tootluse osas on KRL muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kryll (KRL) – turuteave
Kryll praegune turukapitalisatsioon on $ 14.60M$ 59.36K 24 tunnise kauplemismahuga. KRL ringlev varu on 39.90M, mille koguvaru on 49417348. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.09M.
Kryll (KRL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kryll tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.044
-10.74%
60 päeva
$ +0.0424
+13.10%
90 päeva
$ +0.009
+2.52%
Kryll Hinnamuutus täna
Täna registreeris KRL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kryll 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.044 (-10.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kryll 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KRL $ +0.0424 (+13.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kryll 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.009 (+2.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kryll (KRL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs
Kryll on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kryll investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KRL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kryll kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kryll ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kryll hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kryll (KRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kryll (KRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kryll nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kryll (KRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kryll (KRL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kryll osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kryll osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.