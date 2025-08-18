Rohkem infot KRL

Kryll logo

Kryll hind(KRL)

1 KRL/USD reaalajas hind:

Kryll (KRL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:32:51 (UTC+8)

Kryll (KRL) hinna teave (USD)

Kryll (KRL) reaalajas hind on $ 0.366. Viimase 24 tunni jooksul KRL kaubeldud madalaim $ 0.3611 ja kõrgeim $ 0.3678 näitab aktiivset turu volatiivsust. KRLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.756550465025624 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0214475563255.

Lüliajalise tootluse osas on KRL muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kryll (KRL) – turuteave

Kryll praegune turukapitalisatsioon on $ 14.60M $ 59.36K 24 tunnise kauplemismahuga. KRL ringlev varu on 39.90M, mille koguvaru on 49417348. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.09M.

Kryll (KRL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kryll tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.044-10.74%
60 päeva$ +0.0424+13.10%
90 päeva$ +0.009+2.52%
Kryll Hinnamuutus täna

Täna registreeris KRL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kryll 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.044 (-10.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kryll 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KRL $ +0.0424 (+13.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kryll 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.009 (+2.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kryll (KRL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kryll hinnaajaloo lehte.

Mis on Kryll (KRL)

Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs

Kryll on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kryll investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KRL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kryll kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kryll ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kryll hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kryll (KRL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kryll (KRL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kryll nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kryll hinna ennustust kohe!

Kryll (KRL) tokenoomika

Kryll (KRL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KRL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kryll (KRL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kryll osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kryll osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KRL kohalike valuutade suhtes

Kryll ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kryll võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kryll ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kryll kohta

Kui palju on Kryll (KRL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KRL hind USD on 0.366 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KRL/USD hind?
Praegune hind KRL/USD on $ 0.366. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kryll turukapitalisatsioon?
KRL turukapitalisatsioon on $ 14.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KRL ringlev varu?
KRL ringlev varu on 39.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KRL (ATH) hind?
KRL saavutab ATH hinna summas 4.756550465025624 USD.
Mis oli kõigi aegade KRL madalaim (ATL) hind?
KRL nägi ATL hinda summas 0.0214475563255 USD.
Milline on KRL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KRL kauplemismaht on $ 59.36K USD.
Kas KRL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KRL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KRL hinna ennustust.
Kryll (KRL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
