Kryll (KRL) teave Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Ametlik veebisait: https://kryll.io/ Valge raamat: https://www.kryll.io/whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0 Ostke KRL kohe!

Kryll (KRL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kryll (KRL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.78M $ 13.78M $ 13.78M Koguvaru: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Ringlev varu: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.07M $ 17.07M $ 17.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Praegune hind: $ 0.3454 $ 0.3454 $ 0.3454 Lisateave Kryll (KRL) hinna kohta

Kryll (KRL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kryll (KRL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KRL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KRL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KRL tokeni tokenoomikat, avastage KRL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KRL Kas olete huvitatud Kryll (KRL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KRL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KRL MEXC-ist osta!

Kryll (KRL) hinna ajalugu KRL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KRL hinna ajalugu kohe!

KRL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KRL võiks suunduda? Meie KRL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KRL tokeni hinna ennustust kohe!

