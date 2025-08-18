Rohkem infot KOMA

Koma Inu hind(KOMA)

1 KOMA/USD reaalajas hind:

$0.02649
-1.48%1D
USD
Koma Inu (KOMA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Koma Inu (KOMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02536
24 h madal
$ 0.02782
24 h kõrge

$ 0.02536
$ 0.02782
$ 0.19515370521653203
$ 0.002571199651579896
-1.31%

-1.48%

+5.49%

+5.49%

Koma Inu (KOMA) reaalajas hind on $ 0.02649. Viimase 24 tunni jooksul KOMA kaubeldud madalaim $ 0.02536 ja kõrgeim $ 0.02782 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19515370521653203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002571199651579896.

Lüliajalise tootluse osas on KOMA muutunud -1.31% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel +5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Koma Inu (KOMA) – turuteave

No.1025

$ 14.15M
$ 9.40K
$ 26.49M
534.34M
1,000,000,000
605,954,353.425861
53.43%

BSC

Koma Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 14.15M $ 9.40K 24 tunnise kauplemismahuga. KOMA ringlev varu on 534.34M, mille koguvaru on 605954353.425861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.49M.

Koma Inu (KOMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Koma Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003979-1.48%
30 päeva$ +0.00124+4.91%
60 päeva$ +0.00905+51.89%
90 päeva$ +0.00332+14.32%
Koma Inu Hinnamuutus täna

Täna registreeris KOMA muutuse $ -0.0003979 (-1.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Koma Inu 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00124 (+4.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Koma Inu 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOMA $ +0.00905 (+51.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Koma Inu 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00332 (+14.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Koma Inu (KOMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Koma Inu hinnaajaloo lehte.

Mis on Koma Inu (KOMA)

Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.

Koma Inu on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Koma Inu investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KOMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Koma Inu kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Koma Inu ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Koma Inu hinna ennustus (USD)

Kui palju on Koma Inu (KOMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Koma Inu (KOMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Koma Inu nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Koma Inu hinna ennustust kohe!

Koma Inu (KOMA) tokenoomika

Koma Inu (KOMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KOMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Koma Inu (KOMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Koma Inu osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Koma Inu osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KOMA kohalike valuutade suhtes

Koma Inu ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Koma Inu võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Koma Inu ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Koma Inu kohta

Kui palju on Koma Inu (KOMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas KOMA hind USD on 0.02649 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KOMA/USD hind?
Praegune hind KOMA/USD on $ 0.02649. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Koma Inu turukapitalisatsioon?
KOMA turukapitalisatsioon on $ 14.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KOMA ringlev varu?
KOMA ringlev varu on 534.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KOMA (ATH) hind?
KOMA saavutab ATH hinna summas 0.19515370521653203 USD.
Mis oli kõigi aegade KOMA madalaim (ATL) hind?
KOMA nägi ATL hinda summas 0.002571199651579896 USD.
Milline on KOMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KOMA kauplemismaht on $ 9.40K USD.
Kas KOMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
KOMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KOMA hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

