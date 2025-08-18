Koma Inu (KOMA) reaalajas hind on $ 0.02649. Viimase 24 tunni jooksul KOMA kaubeldud madalaim $ 0.02536 ja kõrgeim $ 0.02782 näitab aktiivset turu volatiivsust. KOMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.19515370521653203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002571199651579896.
Lüliajalise tootluse osas on KOMA muutunud -1.31% viimase tunni jooksul, -1.48% 24 tunni vältel +5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Koma Inu (KOMA) – turuteave
No.1025
$ 14.15M
$ 14.15M$ 14.15M
$ 9.40K
$ 9.40K$ 9.40K
$ 26.49M
$ 26.49M$ 26.49M
534.34M
534.34M 534.34M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
605,954,353.425861
605,954,353.425861 605,954,353.425861
53.43%
BSC
Koma Inu praegune turukapitalisatsioon on $ 14.15M$ 9.40K 24 tunnise kauplemismahuga. KOMA ringlev varu on 534.34M, mille koguvaru on 605954353.425861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.49M.
Koma Inu (KOMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Koma Inu tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0003979
-1.48%
30 päeva
$ +0.00124
+4.91%
60 päeva
$ +0.00905
+51.89%
90 päeva
$ +0.00332
+14.32%
Koma Inu Hinnamuutus täna
Täna registreeris KOMA muutuse $ -0.0003979 (-1.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Koma Inu 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00124 (+4.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Koma Inu 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KOMA $ +0.00905 (+51.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Koma Inu 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00332 (+14.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Koma Inu (KOMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again.
Koma Inu hinna ennustus (USD)
Koma Inu (KOMA) ostujuhend
