Koma Inu (KOMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Koma Inu (KOMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Koma Inu (KOMA) teave Koma Inu, son of Shib and protector of BNB, is a dog themed token built around community driven decentralization and charity. He’s here to make BNB great again. Ametlik veebisait: https://komabnb.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xd5eaAaC47bD1993d661bc087E15dfb079a7f3C19 Ostke KOMA kohe!

Koma Inu (KOMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Koma Inu (KOMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.63M $ 12.63M $ 12.63M Koguvaru: $ 605.95M $ 605.95M $ 605.95M Ringlev varu: $ 534.34M $ 534.34M $ 534.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.64M $ 23.64M $ 23.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2022 $ 0.2022 $ 0.2022 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 $ 0.002571199651579896 Praegune hind: $ 0.02364 $ 0.02364 $ 0.02364 Lisateave Koma Inu (KOMA) hinna kohta

Koma Inu (KOMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Koma Inu (KOMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KOMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KOMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KOMA tokeni tokenoomikat, avastage KOMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KOMA Kas olete huvitatud Koma Inu (KOMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KOMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KOMA MEXC-ist osta!

Koma Inu (KOMA) hinna ajalugu KOMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KOMA hinna ajalugu kohe!

KOMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KOMA võiks suunduda? Meie KOMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KOMA tokeni hinna ennustust kohe!

