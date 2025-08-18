Rohkem infot KILO

KiloEx (KILO) reaalajas hinnagraafik
KiloEx (KILO) hinna teave (USD)

KiloEx (KILO) reaalajas hind on $ 0.02595. Viimase 24 tunni jooksul KILO kaubeldud madalaim $ 0.02579 ja kõrgeim $ 0.02655 näitab aktiivset turu volatiivsust. KILOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15304078846174016 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03911088811156754.

Lüliajalise tootluse osas on KILO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +3.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KiloEx (KILO) – turuteave

No.1029

$ 5.49M
$ 5.49M$ 5.49M

$ 62.51K
$ 62.51K$ 62.51K

$ 25.95M
$ 25.95M$ 25.95M

211.70M
211.70M 211.70M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.17%

BSC

KiloEx praegune turukapitalisatsioon on $ 5.49M $ 62.51K 24 tunnise kauplemismahuga. KILO ringlev varu on 211.70M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 25.95M.

KiloEx (KILO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KiloEx tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000078-0.03%
30 päeva$ +0.00396+18.00%
60 päeva$ +0.00186+7.72%
90 päeva$ -0.01234-32.23%
KiloEx Hinnamuutus täna

Täna registreeris KILO muutuse $ -0.0000078 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KiloEx 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00396 (+18.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KiloEx 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KILO $ +0.00186 (+7.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KiloEx 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01234 (-32.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KiloEx (KILO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KiloEx hinnaajaloo lehte.

Mis on KiloEx (KILO)

Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi.

KiloEx on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KiloEx investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KILO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KiloEx kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KiloEx ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KiloEx hinna ennustus (USD)

Kui palju on KiloEx (KILO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KiloEx (KILO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KiloEx nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KiloEx hinna ennustust kohe!

KiloEx (KILO) tokenoomika

KiloEx (KILO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KILO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KiloEx (KILO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KiloEx osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KiloEx osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KILO kohalike valuutade suhtes

1 KiloEx(KILO)/VND
682.87425
1 KiloEx(KILO)/AUD
A$0.0397035
1 KiloEx(KILO)/GBP
0.0189435
1 KiloEx(KILO)/EUR
0.0220575
1 KiloEx(KILO)/USD
$0.02595
1 KiloEx(KILO)/MYR
RM0.1092495
1 KiloEx(KILO)/TRY
1.0600575
1 KiloEx(KILO)/JPY
¥3.81465
1 KiloEx(KILO)/ARS
ARS$33.6138135
1 KiloEx(KILO)/RUB
2.066658
1 KiloEx(KILO)/INR
2.2708845
1 KiloEx(KILO)/IDR
Rp418.5483285
1 KiloEx(KILO)/KRW
36.041436
1 KiloEx(KILO)/PHP
1.4674725
1 KiloEx(KILO)/EGP
￡E.1.251309
1 KiloEx(KILO)/BRL
R$0.14013
1 KiloEx(KILO)/CAD
C$0.035811
1 KiloEx(KILO)/BDT
3.151368
1 KiloEx(KILO)/NGN
39.800553
1 KiloEx(KILO)/UAH
1.0693995
1 KiloEx(KILO)/VES
Bs3.50325
1 KiloEx(KILO)/CLP
$25.0158
1 KiloEx(KILO)/PKR
Rs7.351116
1 KiloEx(KILO)/KZT
14.0495895
1 KiloEx(KILO)/THB
฿0.839742
1 KiloEx(KILO)/TWD
NT$0.7792785
1 KiloEx(KILO)/AED
د.إ0.0952365
1 KiloEx(KILO)/CHF
Fr0.02076
1 KiloEx(KILO)/HKD
HK$0.202929
1 KiloEx(KILO)/AMD
֏9.919647
1 KiloEx(KILO)/MAD
.د.م0.2332905
1 KiloEx(KILO)/MXN
$0.485784
1 KiloEx(KILO)/PLN
0.0941985
1 KiloEx(KILO)/RON
лв0.112104
1 KiloEx(KILO)/SEK
kr0.2473035
1 KiloEx(KILO)/BGN
лв0.0433365
1 KiloEx(KILO)/HUF
Ft8.755011
1 KiloEx(KILO)/CZK
0.5420955
1 KiloEx(KILO)/KWD
د.ك0.00791475
1 KiloEx(KILO)/ILS
0.0874515
1 KiloEx(KILO)/NOK
kr0.263652
1 KiloEx(KILO)/NZD
$0.043596

KiloEx ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KiloEx võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse KiloEx ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KiloEx kohta

Kui palju on KiloEx (KILO) tänapäeval väärt?
Reaalajas KILO hind USD on 0.02595 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KILO/USD hind?
Praegune hind KILO/USD on $ 0.02595. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KiloEx turukapitalisatsioon?
KILO turukapitalisatsioon on $ 5.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KILO ringlev varu?
KILO ringlev varu on 211.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KILO (ATH) hind?
KILO saavutab ATH hinna summas 0.15304078846174016 USD.
Mis oli kõigi aegade KILO madalaim (ATL) hind?
KILO nägi ATL hinda summas 0.03911088811156754 USD.
Milline on KILO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KILO kauplemismaht on $ 62.51K USD.
Kas KILO sel aastal kõrgemale ka suundub?
KILO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KILO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

