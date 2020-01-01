KiloEx (KILO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KiloEx (KILO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KiloEx (KILO) teave Next generation of user-friendly perpetual DEX on BNB Chain/opBNB/Base/Manta. Fully integration with LSTfi. Ametlik veebisait: https://www.kiloex.io Valge raamat: https://docs.kiloex.io/kiloex Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/address/0xfcd05460CB7f8f92Ec5e82c939c599f531A7019a

KiloEx (KILO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KiloEx (KILO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 211.70M $ 211.70M $ 211.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.94M $ 23.94M $ 23.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 $ 0.03911088811156754 Praegune hind: $ 0.02394 $ 0.02394 $ 0.02394 Lisateave KiloEx (KILO) hinna kohta

KiloEx (KILO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KiloEx (KILO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KILO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KILO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KILO tokeni tokenoomikat, avastage KILO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KILO Kas olete huvitatud KiloEx (KILO) lisamisest oma portfooliosse?

KiloEx (KILO) hinna ajalugu KILO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KILO hinna ajalugu kohe!

KILO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KILO võiks suunduda? Meie KILO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KILO tokeni hinna ennustust kohe!

