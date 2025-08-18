Rohkem infot KERNEL

KernelDAO hind(KERNEL)

1 KERNEL/USD reaalajas hind:

$0.20626
$0.20626$0.20626
-1.06%1D
USD
KernelDAO (KERNEL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:23 (UTC+8)

KernelDAO (KERNEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2015
$ 0.2015$ 0.2015
24 h madal
$ 0.20979
$ 0.20979$ 0.20979
24 h kõrge

$ 0.2015
$ 0.2015$ 0.2015

$ 0.20979
$ 0.20979$ 0.20979

$ 0.46464621630849795
$ 0.46464621630849795$ 0.46464621630849795

$ 0.09362779806855222
$ 0.09362779806855222$ 0.09362779806855222

-0.82%

-1.06%

-1.70%

-1.70%

KernelDAO (KERNEL) reaalajas hind on $ 0.20626. Viimase 24 tunni jooksul KERNEL kaubeldud madalaim $ 0.2015 ja kõrgeim $ 0.20979 näitab aktiivset turu volatiivsust. KERNELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.46464621630849795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09362779806855222.

Lüliajalise tootluse osas on KERNEL muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

KernelDAO (KERNEL) – turuteave

No.614

$ 45.93M
$ 45.93M$ 45.93M

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 206.26M
$ 206.26M$ 206.26M

222.67M
222.67M 222.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.26%

ETH

KernelDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 45.93M $ 1.31M 24 tunnise kauplemismahuga. KERNEL ringlev varu on 222.67M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 206.26M.

KernelDAO (KERNEL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse KernelDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0022098-1.06%
30 päeva$ +0.0527+34.31%
60 päeva$ +0.09956+93.30%
90 päeva$ +0.06096+41.95%
KernelDAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris KERNEL muutuse $ -0.0022098 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

KernelDAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0527 (+34.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

KernelDAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KERNEL $ +0.09956 (+93.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

KernelDAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06096 (+41.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada KernelDAO (KERNEL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe KernelDAO hinnaajaloo lehte.

Mis on KernelDAO (KERNEL)

KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).

KernelDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KernelDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KERNEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse KernelDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KernelDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

KernelDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on KernelDAO (KERNEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KernelDAO (KERNEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KernelDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake KernelDAO hinna ennustust kohe!

KernelDAO (KERNEL) tokenoomika

KernelDAO (KERNEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KERNEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

KernelDAO (KERNEL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas KernelDAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust KernelDAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KERNEL kohalike valuutade suhtes

1 KernelDAO(KERNEL)/VND
5,427.7319
1 KernelDAO(KERNEL)/AUD
A$0.3135152
1 KernelDAO(KERNEL)/GBP
0.1505698
1 KernelDAO(KERNEL)/EUR
0.175321
1 KernelDAO(KERNEL)/USD
$0.20626
1 KernelDAO(KERNEL)/MYR
RM0.8683546
1 KernelDAO(KERNEL)/TRY
8.4133454
1 KernelDAO(KERNEL)/JPY
¥30.32022
1 KernelDAO(KERNEL)/ARS
ARS$267.5212826
1 KernelDAO(KERNEL)/RUB
16.4409846
1 KernelDAO(KERNEL)/INR
18.0498126
1 KernelDAO(KERNEL)/IDR
Rp3,326.7737278
1 KernelDAO(KERNEL)/KRW
286.4703888
1 KernelDAO(KERNEL)/PHP
11.664003
1 KernelDAO(KERNEL)/EGP
￡E.9.9541076
1 KernelDAO(KERNEL)/BRL
R$1.113804
1 KernelDAO(KERNEL)/CAD
C$0.2846388
1 KernelDAO(KERNEL)/BDT
25.0482144
1 KernelDAO(KERNEL)/NGN
316.3492124
1 KernelDAO(KERNEL)/UAH
8.4999746
1 KernelDAO(KERNEL)/VES
Bs27.8451
1 KernelDAO(KERNEL)/CLP
$198.83464
1 KernelDAO(KERNEL)/PKR
Rs58.4293328
1 KernelDAO(KERNEL)/KZT
111.6712266
1 KernelDAO(KERNEL)/THB
฿6.6807614
1 KernelDAO(KERNEL)/TWD
NT$6.1939878
1 KernelDAO(KERNEL)/AED
د.إ0.7569742
1 KernelDAO(KERNEL)/CHF
Fr0.165008
1 KernelDAO(KERNEL)/HKD
HK$1.6129532
1 KernelDAO(KERNEL)/AMD
֏78.8449476
1 KernelDAO(KERNEL)/MAD
.د.م1.8542774
1 KernelDAO(KERNEL)/MXN
$3.8921262
1 KernelDAO(KERNEL)/PLN
0.7507864
1 KernelDAO(KERNEL)/RON
лв0.8910432
1 KernelDAO(KERNEL)/SEK
kr1.969783
1 KernelDAO(KERNEL)/BGN
лв0.3444542
1 KernelDAO(KERNEL)/HUF
Ft69.633376
1 KernelDAO(KERNEL)/CZK
4.310834
1 KernelDAO(KERNEL)/KWD
د.ك0.0629093
1 KernelDAO(KERNEL)/ILS
0.6950962
1 KernelDAO(KERNEL)/NOK
kr2.1017894
1 KernelDAO(KERNEL)/NZD
$0.3465168

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest KernelDAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse KernelDAO kohta

Kui palju on KernelDAO (KERNEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas KERNEL hind USD on 0.20626 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KERNEL/USD hind?
Praegune hind KERNEL/USD on $ 0.20626. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on KernelDAO turukapitalisatsioon?
KERNEL turukapitalisatsioon on $ 45.93M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KERNEL ringlev varu?
KERNEL ringlev varu on 222.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KERNEL (ATH) hind?
KERNEL saavutab ATH hinna summas 0.46464621630849795 USD.
Mis oli kõigi aegade KERNEL madalaim (ATL) hind?
KERNEL nägi ATL hinda summas 0.09362779806855222 USD.
Milline on KERNEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KERNEL kauplemismaht on $ 1.31M USD.
Kas KERNEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
KERNEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KERNEL hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:31:23 (UTC+8)

KernelDAO (KERNEL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 KERNEL = 0.20626 USD

