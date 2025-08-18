KernelDAO (KERNEL) reaalajas hind on $ 0.20626. Viimase 24 tunni jooksul KERNEL kaubeldud madalaim $ 0.2015 ja kõrgeim $ 0.20979 näitab aktiivset turu volatiivsust. KERNELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.46464621630849795 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09362779806855222.
Lüliajalise tootluse osas on KERNEL muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel -1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
KernelDAO (KERNEL) – turuteave
No.614
$ 45.93M
$ 45.93M$ 45.93M
$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M
$ 206.26M
$ 206.26M$ 206.26M
222.67M
222.67M 222.67M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
22.26%
ETH
KernelDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 45.93M$ 1.31M 24 tunnise kauplemismahuga. KERNEL ringlev varu on 222.67M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 206.26M.
KernelDAO (KERNEL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse KernelDAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0022098
-1.06%
30 päeva
$ +0.0527
+34.31%
60 päeva
$ +0.09956
+93.30%
90 päeva
$ +0.06096
+41.95%
KernelDAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris KERNEL muutuse $ -0.0022098 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
KernelDAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0527 (+34.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
KernelDAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KERNEL $ +0.09956 (+93.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
KernelDAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06096 (+41.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming).
KernelDAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie KernelDAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KERNEL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse KernelDAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie KernelDAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
KernelDAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on KernelDAO (KERNEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie KernelDAO (KERNEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida KernelDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
KernelDAO (KERNEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KERNEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
