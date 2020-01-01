KernelDAO (KERNEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi KernelDAO (KERNEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

KernelDAO (KERNEL) teave KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Ametlik veebisait: https://kerneldao.com/ Valge raamat: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf Ostke KERNEL kohe!

KernelDAO (KERNEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage KernelDAO (KERNEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.85M $ 46.85M $ 46.85M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 222.67M $ 222.67M $ 222.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 210.40M $ 210.40M $ 210.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1 $ 1 $ 1 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Praegune hind: $ 0.2104 $ 0.2104 $ 0.2104 Lisateave KernelDAO (KERNEL) hinna kohta

KernelDAO (KERNEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud KernelDAO (KERNEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KERNEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KERNEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KERNEL tokeni tokenoomikat, avastage KERNEL tokeni reaalajas hinda!

KernelDAO (KERNEL) hinna ajalugu KERNEL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KERNEL hinna ajalugu kohe!

KERNEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KERNEL võiks suunduda? Meie KERNEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KERNEL tokeni hinna ennustust kohe!

