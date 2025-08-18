Rohkem infot KDX

KDX Hinnainfo

KDX Ametlik veebisait

KDX Tokenoomika

KDX Hinnaprognoos

KDX Ajalugu

KDX – ostujuhend

KDX-usaldusraha valuutakonverter

KDX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kodexa logo

Kodexa hind(KDX)

1 KDX/USD reaalajas hind:

$0.01815
$0.01815$0.01815
+0.16%1D
USD
Kodexa (KDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:53 (UTC+8)

Kodexa (KDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01805
$ 0.01805$ 0.01805
24 h madal
$ 0.01817
$ 0.01817$ 0.01817
24 h kõrge

$ 0.01805
$ 0.01805$ 0.01805

$ 0.01817
$ 0.01817$ 0.01817

$ 0.03729922025269791
$ 0.03729922025269791$ 0.03729922025269791

$ 0.017501182440186544
$ 0.017501182440186544$ 0.017501182440186544

+0.16%

+0.16%

-0.22%

-0.22%

Kodexa (KDX) reaalajas hind on $ 0.01815. Viimase 24 tunni jooksul KDX kaubeldud madalaim $ 0.01805 ja kõrgeim $ 0.01817 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03729922025269791 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017501182440186544.

Lüliajalise tootluse osas on KDX muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel -0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kodexa (KDX) – turuteave

No.8471

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 711.50
$ 711.50$ 711.50

$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M

0.00
0.00 0.00

699,950,000
699,950,000 699,950,000

699,950,000
699,950,000 699,950,000

0.00%

BSC

Kodexa praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 711.50 24 tunnise kauplemismahuga. KDX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 699950000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.70M.

Kodexa (KDX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kodexa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000029+0.16%
30 päeva$ -0.00008-0.44%
60 päeva$ -0.00198-9.84%
90 päeva$ +0.00815+81.50%
Kodexa Hinnamuutus täna

Täna registreeris KDX muutuse $ +0.000029 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kodexa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008 (-0.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kodexa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KDX $ -0.00198 (-9.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kodexa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00815 (+81.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kodexa (KDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kodexa hinnaajaloo lehte.

Mis on Kodexa (KDX)

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Kodexa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kodexa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kodexa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kodexa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kodexa hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kodexa (KDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kodexa (KDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kodexa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kodexa hinna ennustust kohe!

Kodexa (KDX) tokenoomika

Kodexa (KDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kodexa (KDX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kodexa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kodexa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KDX kohalike valuutade suhtes

1 Kodexa(KDX)/VND
477.61725
1 Kodexa(KDX)/AUD
A$0.0277695
1 Kodexa(KDX)/GBP
0.0132495
1 Kodexa(KDX)/EUR
0.0154275
1 Kodexa(KDX)/USD
$0.01815
1 Kodexa(KDX)/MYR
RM0.0764115
1 Kodexa(KDX)/TRY
0.7403385
1 Kodexa(KDX)/JPY
¥2.66805
1 Kodexa(KDX)/ARS
ARS$23.5407315
1 Kodexa(KDX)/RUB
1.446555
1 Kodexa(KDX)/INR
1.5883065
1 Kodexa(KDX)/IDR
Rp292.7418945
1 Kodexa(KDX)/KRW
25.208172
1 Kodexa(KDX)/PHP
1.0263825
1 Kodexa(KDX)/EGP
￡E.0.8757375
1 Kodexa(KDX)/BRL
R$0.09801
1 Kodexa(KDX)/CAD
C$0.025047
1 Kodexa(KDX)/BDT
2.204136
1 Kodexa(KDX)/NGN
27.837381
1 Kodexa(KDX)/UAH
0.7479615
1 Kodexa(KDX)/VES
Bs2.45025
1 Kodexa(KDX)/CLP
$17.4966
1 Kodexa(KDX)/PKR
Rs5.141532
1 Kodexa(KDX)/KZT
9.8265915
1 Kodexa(KDX)/THB
฿0.587697
1 Kodexa(KDX)/TWD
NT$0.5450445
1 Kodexa(KDX)/AED
د.إ0.0666105
1 Kodexa(KDX)/CHF
Fr0.01452
1 Kodexa(KDX)/HKD
HK$0.141933
1 Kodexa(KDX)/AMD
֏6.938019
1 Kodexa(KDX)/MAD
.د.م0.1631685
1 Kodexa(KDX)/MXN
$0.3399495
1 Kodexa(KDX)/PLN
0.0658845
1 Kodexa(KDX)/RON
лв0.078408
1 Kodexa(KDX)/SEK
kr0.173151
1 Kodexa(KDX)/BGN
лв0.0303105
1 Kodexa(KDX)/HUF
Ft6.12744
1 Kodexa(KDX)/CZK
0.379698
1 Kodexa(KDX)/KWD
د.ك0.00553575
1 Kodexa(KDX)/ILS
0.0611655
1 Kodexa(KDX)/NOK
kr0.184404
1 Kodexa(KDX)/NZD
$0.030492

Kodexa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kodexa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Kodexa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kodexa kohta

Kui palju on Kodexa (KDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas KDX hind USD on 0.01815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KDX/USD hind?
Praegune hind KDX/USD on $ 0.01815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kodexa turukapitalisatsioon?
KDX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KDX ringlev varu?
KDX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KDX (ATH) hind?
KDX saavutab ATH hinna summas 0.03729922025269791 USD.
Mis oli kõigi aegade KDX madalaim (ATL) hind?
KDX nägi ATL hinda summas 0.017501182440186544 USD.
Milline on KDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KDX kauplemismaht on $ 711.50 USD.
Kas KDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
KDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:53 (UTC+8)

Kodexa (KDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KDX/USD kalkulaator

Summa

KDX
KDX
USD
USD

1 KDX = 0.01815 USD

Kauplemine: KDX

KDXUSDT
$0.01815
$0.01815$0.01815
+0.16%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu