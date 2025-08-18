Kodexa (KDX) reaalajas hind on $ 0.01815. Viimase 24 tunni jooksul KDX kaubeldud madalaim $ 0.01805 ja kõrgeim $ 0.01817 näitab aktiivset turu volatiivsust. KDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03729922025269791 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.017501182440186544.
Lüliajalise tootluse osas on KDX muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel -0.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kodexa (KDX) – turuteave
No.8471
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 711.50
$ 711.50$ 711.50
$ 12.70M
$ 12.70M$ 12.70M
0.00
0.00 0.00
699,950,000
699,950,000 699,950,000
699,950,000
699,950,000 699,950,000
0.00%
BSC
Kodexa praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 711.50 24 tunnise kauplemismahuga. KDX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 699950000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.70M.
Kodexa (KDX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kodexa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000029
+0.16%
30 päeva
$ -0.00008
-0.44%
60 päeva
$ -0.00198
-9.84%
90 päeva
$ +0.00815
+81.50%
Kodexa Hinnamuutus täna
Täna registreeris KDX muutuse $ +0.000029 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kodexa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00008 (-0.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kodexa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KDX $ -0.00198 (-9.84%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kodexa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00815 (+81.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kodexa (KDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.
Kodexa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kodexa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kodexa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kodexa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kodexa hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kodexa (KDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kodexa (KDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kodexa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kodexa (KDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kodexa (KDX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kodexa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kodexa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.