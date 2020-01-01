Kodexa (KDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kodexa (KDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kodexa (KDX) teave Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform. Ametlik veebisait: https://www.mosaicalpha.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xB007549db2A335364dfdCE86001Ee3b081051f03 Ostke KDX kohe!

Kodexa (KDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kodexa (KDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 699.95M $ 699.95M $ 699.95M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.54M $ 12.54M $ 12.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02589 $ 0.02589 $ 0.02589 Kõigi aegade madalaim: $ 0.017501182440186544 $ 0.017501182440186544 $ 0.017501182440186544 Praegune hind: $ 0.01791 $ 0.01791 $ 0.01791 Lisateave Kodexa (KDX) hinna kohta

Kodexa (KDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kodexa (KDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KDX tokeni tokenoomikat, avastage KDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KDX Kas olete huvitatud Kodexa (KDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KDX MEXC-ist osta!

Kodexa (KDX) hinna ajalugu KDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KDX hinna ajalugu kohe!

KDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KDX võiks suunduda? Meie KDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KDX tokeni hinna ennustust kohe!

