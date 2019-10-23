Kava Labs (KAVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kava Labs (KAVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kava Labs (KAVA) teave Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters. Ametlik veebisait: https://www.kava.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/gwbwpc3 Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/kava Ostke KAVA kohe!

Kava Labs (KAVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kava Labs (KAVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 406.94M $ 406.94M $ 406.94M Koguvaru: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B Ringlev varu: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 406.94M $ 406.94M $ 406.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.2107 $ 9.2107 $ 9.2107 Kõigi aegade madalaim: $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 $ 0.24832868419474186 Praegune hind: $ 0.3758 $ 0.3758 $ 0.3758 Lisateave Kava Labs (KAVA) hinna kohta

Kava Labs (KAVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kava Labs (KAVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAVA tokeni tokenoomikat, avastage KAVA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KAVA

Kava Labs (KAVA) hinna ajalugu KAVA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KAVA hinna ajalugu kohe!

KAVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KAVA võiks suunduda? Meie KAVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KAVA tokeni hinna ennustust kohe!

