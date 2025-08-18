Kava Labs (KAVA) reaalajas hind on $ 0.3806. Viimase 24 tunni jooksul KAVA kaubeldud madalaim $ 0.3764 ja kõrgeim $ 0.3911 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.19263002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.24832868419474186.
Lüliajalise tootluse osas on KAVA muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -1.70% 24 tunni vältel -2.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kava Labs (KAVA) – turuteave
No.140
$ 412.13M
$ 412.13M$ 412.13M
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
$ 412.13M
$ 412.13M$ 412.13M
1.08B
1.08B 1.08B
--
----
1,082,853,140
1,082,853,140 1,082,853,140
0.01%
2019-10-23 00:00:00
$ 0.46
$ 0.46$ 0.46
KAVA
Kava Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 412.13M$ 1.30M 24 tunnise kauplemismahuga. KAVA ringlev varu on 1.08B, mille koguvaru on 1082853140. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kava Labs (KAVA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kava Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.006582
-1.70%
30 päeva
$ -0.0477
-11.14%
60 päeva
$ -0.0271
-6.65%
90 päeva
$ -0.0499
-11.60%
Kava Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAVA muutuse $ -0.006582 (-1.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kava Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0477 (-11.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kava Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAVA $ -0.0271 (-6.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kava Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0499 (-11.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kava Labs (KAVA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
Kava Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kava Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KAVA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kava Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kava Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kava Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kava Labs (KAVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kava Labs (KAVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kava Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kava Labs (KAVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kava Labs (KAVA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kava Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kava Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.