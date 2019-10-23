KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NimiKAVA

KohtNo.135

Turulagi$0,00

Täielikult lahjendatud turukapital$0,00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)1,45%

Ringlev varu1 082 853 067

Maksimaalne varu

Koguvaru1 082 853 067

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-10-23 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0,46 USDT

Kõigi aegade kõrgeim9.19263002,2021-09-09

Madalaim hind0.24832868419474186,2024-08-05

Avalik plokiahelKAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

KAVA/USDT
Kava Labs
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (KAVA)
--
24 h summa (USDT)
--
Teave
KAVA/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (KAVA)
--
24 h summa (USDT)
--
