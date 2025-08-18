Rohkem infot KARRAT

Karrat hind(KARRAT)

1 KARRAT/USD reaalajas hind:

$0.0565
$0.0565
+0.35%1D
USD
Karrat (KARRAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:25 (UTC+8)

Karrat (KARRAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0559
$ 0.0559
24 h madal
$ 0.0594
$ 0.0594
24 h kõrge

$ 0.0559
$ 0.0559

$ 0.0594
$ 0.0594

$ 1.26967282682687
$ 1.26967282682687

$ 0.030300711023323768
$ 0.030300711023323768

0.00%

+0.35%

-19.75%

-19.75%

Karrat (KARRAT) reaalajas hind on $ 0.0565. Viimase 24 tunni jooksul KARRAT kaubeldud madalaim $ 0.0559 ja kõrgeim $ 0.0594 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARRATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.26967282682687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030300711023323768.

Lüliajalise tootluse osas on KARRAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -19.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Karrat (KARRAT) – turuteave

No.878

$ 19.98M
$ 19.98M

$ 90.90K
$ 90.90K

$ 56.50M
$ 56.50M

353.69M
353.69M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

35.36%

ETH

Karrat praegune turukapitalisatsioon on $ 19.98M $ 90.90K 24 tunnise kauplemismahuga. KARRAT ringlev varu on 353.69M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.50M.

Karrat (KARRAT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Karrat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000197+0.35%
30 päeva$ +0.0079+16.25%
60 päeva$ +0.0224+65.68%
90 päeva$ -0.0103-15.42%
Karrat Hinnamuutus täna

Täna registreeris KARRAT muutuse $ +0.000197 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Karrat 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0079 (+16.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Karrat 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KARRAT $ +0.0224 (+65.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Karrat 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0103 (-15.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Karrat (KARRAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Karrat hinnaajaloo lehte.

Mis on Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Karrat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KARRAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Karrat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Karrat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Karrat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Karrat (KARRAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karrat (KARRAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karrat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Karrat hinna ennustust kohe!

Karrat (KARRAT) tokenoomika

Karrat (KARRAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARRAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Karrat (KARRAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Karrat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Karrat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KARRAT kohalike valuutade suhtes

1 Karrat(KARRAT)/VND
1,486.7975
1 Karrat(KARRAT)/AUD
A$0.086445
1 Karrat(KARRAT)/GBP
0.041245
1 Karrat(KARRAT)/EUR
0.048025
1 Karrat(KARRAT)/USD
$0.0565
1 Karrat(KARRAT)/MYR
RM0.237865
1 Karrat(KARRAT)/TRY
2.308025
1 Karrat(KARRAT)/JPY
¥8.3055
1 Karrat(KARRAT)/ARS
ARS$73.186145
1 Karrat(KARRAT)/RUB
4.49966
1 Karrat(KARRAT)/INR
4.944315
1 Karrat(KARRAT)/IDR
Rp911.290195
1 Karrat(KARRAT)/KRW
78.47172
1 Karrat(KARRAT)/PHP
3.195075
1 Karrat(KARRAT)/EGP
￡E.2.72443
1 Karrat(KARRAT)/BRL
R$0.3051
1 Karrat(KARRAT)/CAD
C$0.07797
1 Karrat(KARRAT)/BDT
6.86136
1 Karrat(KARRAT)/NGN
86.65631
1 Karrat(KARRAT)/UAH
2.328365
1 Karrat(KARRAT)/VES
Bs7.6275
1 Karrat(KARRAT)/CLP
$54.466
1 Karrat(KARRAT)/PKR
Rs16.00532
1 Karrat(KARRAT)/KZT
30.589665
1 Karrat(KARRAT)/THB
฿1.82834
1 Karrat(KARRAT)/TWD
NT$1.696695
1 Karrat(KARRAT)/AED
د.إ0.207355
1 Karrat(KARRAT)/CHF
Fr0.0452
1 Karrat(KARRAT)/HKD
HK$0.44183
1 Karrat(KARRAT)/AMD
֏21.59769
1 Karrat(KARRAT)/MAD
.د.م0.507935
1 Karrat(KARRAT)/MXN
$1.05768
1 Karrat(KARRAT)/PLN
0.205095
1 Karrat(KARRAT)/RON
лв0.24408
1 Karrat(KARRAT)/SEK
kr0.538445
1 Karrat(KARRAT)/BGN
лв0.094355
1 Karrat(KARRAT)/HUF
Ft19.06197
1 Karrat(KARRAT)/CZK
1.180285
1 Karrat(KARRAT)/KWD
د.ك0.0172325
1 Karrat(KARRAT)/ILS
0.190405
1 Karrat(KARRAT)/NOK
kr0.57404
1 Karrat(KARRAT)/NZD
$0.09492

Karrat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Karrat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Karrat ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Karrat kohta

Kui palju on Karrat (KARRAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas KARRAT hind USD on 0.0565 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KARRAT/USD hind?
Praegune hind KARRAT/USD on $ 0.0565. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Karrat turukapitalisatsioon?
KARRAT turukapitalisatsioon on $ 19.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KARRAT ringlev varu?
KARRAT ringlev varu on 353.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KARRAT (ATH) hind?
KARRAT saavutab ATH hinna summas 1.26967282682687 USD.
Mis oli kõigi aegade KARRAT madalaim (ATL) hind?
KARRAT nägi ATL hinda summas 0.030300711023323768 USD.
Milline on KARRAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KARRAT kauplemismaht on $ 90.90K USD.
Kas KARRAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
KARRAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KARRAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:01:25 (UTC+8)

Karrat (KARRAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.0565
