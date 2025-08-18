Karrat (KARRAT) reaalajas hind on $ 0.0565. Viimase 24 tunni jooksul KARRAT kaubeldud madalaim $ 0.0559 ja kõrgeim $ 0.0594 näitab aktiivset turu volatiivsust. KARRATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.26967282682687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.030300711023323768.
Lüliajalise tootluse osas on KARRAT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.35% 24 tunni vältel -19.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Karrat (KARRAT) – turuteave
$ 19.98M
$ 90.90K
$ 56.50M
353.69M
1,000,000,000
1,000,000,000
35.36%
ETH
Karrat praegune turukapitalisatsioon on $ 19.98M$ 90.90K 24 tunnise kauplemismahuga. KARRAT ringlev varu on 353.69M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 56.50M.
Karrat (KARRAT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Karrat tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000197
+0.35%
30 päeva
$ +0.0079
+16.25%
60 päeva
$ +0.0224
+65.68%
90 päeva
$ -0.0103
-15.42%
Karrat Hinnamuutus täna
Täna registreeris KARRAT muutuse $ +0.000197 (+0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Karrat 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0079 (+16.25%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Karrat 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KARRAT $ +0.0224 (+65.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Karrat 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0103 (-15.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Karrat (KARRAT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.
Karrat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KARRAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Karrat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Karrat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Karrat hinna ennustus (USD)
Kui palju on Karrat (KARRAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karrat (KARRAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karrat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Karrat (KARRAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARRAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Karrat (KARRAT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Karrat osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.