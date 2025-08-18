Mis on Karrat (KARRAT)

The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games.

Karrat on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Karrat investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida KARRAT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Karrat kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Karrat ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Karrat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Karrat (KARRAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Karrat (KARRAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Karrat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Karrat hinna ennustust kohe!

Karrat (KARRAT) tokenoomika

Karrat (KARRAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KARRAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Karrat (KARRAT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Karrat osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Karrat osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KARRAT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Karrat ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Karrat võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Karrat kohta Kui palju on Karrat (KARRAT) tänapäeval väärt? Reaalajas KARRAT hind USD on 0.0565 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune KARRAT/USD hind? $ 0.0565 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind KARRAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Karrat turukapitalisatsioon? KARRAT turukapitalisatsioon on $ 19.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on KARRAT ringlev varu? KARRAT ringlev varu on 353.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim KARRAT (ATH) hind? KARRAT saavutab ATH hinna summas 1.26967282682687 USD . Mis oli kõigi aegade KARRAT madalaim (ATL) hind? KARRAT nägi ATL hinda summas 0.030300711023323768 USD . Milline on KARRAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine KARRAT kauplemismaht on $ 90.90K USD . Kas KARRAT sel aastal kõrgemale ka suundub? KARRAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KARRAT hinna ennustust

