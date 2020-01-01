Karrat (KARRAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Karrat (KARRAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Karrat (KARRAT) teave The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Ametlik veebisait: https://www.karratcoin.com/ Valge raamat: https://docs.karratcoin.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Ostke KARRAT kohe!

Karrat (KARRAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Karrat (KARRAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.36M $ 18.36M $ 18.36M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 353.69M $ 353.69M $ 353.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 51.90M $ 51.90M $ 51.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Kõigi aegade madalaim: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Praegune hind: $ 0.0519 $ 0.0519 $ 0.0519 Lisateave Karrat (KARRAT) hinna kohta

Karrat (KARRAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Karrat (KARRAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KARRAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KARRAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KARRAT tokeni tokenoomikat, avastage KARRAT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KARRAT Kas olete huvitatud Karrat (KARRAT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KARRAT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KARRAT MEXC-ist osta!

Karrat (KARRAT) hinna ajalugu KARRAT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KARRAT hinna ajalugu kohe!

KARRAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KARRAT võiks suunduda? Meie KARRAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KARRAT tokeni hinna ennustust kohe!

