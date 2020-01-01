iUP (IUP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iUP (IUP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iUP (IUP) teave IUPPITER is a Web3 gaming platform that enables digital asset ownership, cross-game interoperability, and decentralized game economies through its proprietary DOCK middleware. Ametlik veebisait: https://www.iuppiter.io Valge raamat: https://iuppiter.gitbook.io/iuppiter_whitepaper Plokiahela Explorer: https://explorer.xpla.io/mainnet/address/xpla10804823gxas3d9g8knrutvzkkz92m2ctvsafnan8zw6cqa6sd47qfdg9k8 Ostke IUP kohe!

iUP (IUP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iUP (IUP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.95M $ 6.95M $ 6.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3384 $ 0.3384 $ 0.3384 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.006953 $ 0.006953 $ 0.006953 Lisateave iUP (IUP) hinna kohta

iUP (IUP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iUP (IUP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IUP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IUP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IUP tokeni tokenoomikat, avastage IUP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IUP Kas olete huvitatud iUP (IUP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IUP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IUP MEXC-ist osta!

iUP (IUP) hinna ajalugu IUP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IUP hinna ajalugu kohe!

IUP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IUP võiks suunduda? Meie IUP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IUP tokeni hinna ennustust kohe!

