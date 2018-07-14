IQ (IQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi IQ (IQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

IQ (IQ) teave The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets. Ametlik veebisait: https://iqai.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Ostke IQ kohe!

IQ (IQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage IQ (IQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.24M $ 76.24M $ 76.24M Koguvaru: $ 22.72B $ 22.72B $ 22.72B Ringlev varu: $ 22.72B $ 22.72B $ 22.72B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 201.36M $ 201.36M $ 201.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 $ 0.000624084526758 Praegune hind: $ 0.003356 $ 0.003356 $ 0.003356 Lisateave IQ (IQ) hinna kohta

IQ (IQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud IQ (IQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IQ tokeni tokenoomikat, avastage IQ tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust IQ Kas olete huvitatud IQ (IQ) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid IQ ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas IQ MEXC-ist osta!

IQ (IQ) hinna ajalugu IQ hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IQ hinna ajalugu kohe!

IQ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IQ võiks suunduda? Meie IQ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IQ tokeni hinna ennustust kohe!

