Rohkem infot IQ

IQ Hinnainfo

IQ Ametlik veebisait

IQ Tokenoomika

IQ Hinnaprognoos

IQ Ajalugu

IQ – ostujuhend

IQ-usaldusraha valuutakonverter

IQ Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

IQ logo

IQ hind(IQ)

1 IQ/USD reaalajas hind:

$0.003562
$0.003562$0.003562
-0.41%1D
USD
IQ (IQ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:02 (UTC+8)

IQ (IQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352
24 h madal
$ 0.003583
$ 0.003583$ 0.003583
24 h kõrge

$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352

$ 0.003583
$ 0.003583$ 0.003583

$ 0.07653030008077621
$ 0.07653030008077621$ 0.07653030008077621

$ 0.000624084526758
$ 0.000624084526758$ 0.000624084526758

-0.20%

-0.41%

-2.25%

-2.25%

IQ (IQ) reaalajas hind on $ 0.003563. Viimase 24 tunni jooksul IQ kaubeldud madalaim $ 0.00352 ja kõrgeim $ 0.003583 näitab aktiivset turu volatiivsust. IQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07653030008077621 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000624084526758.

Lüliajalise tootluse osas on IQ muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.41% 24 tunni vältel -2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

IQ (IQ) – turuteave

No.431

$ 80.94M
$ 80.94M$ 80.94M

$ 130.75K
$ 130.75K$ 130.75K

$ 213.78M
$ 213.78M$ 213.78M

22.72B
22.72B 22.72B

60,000,000,000
60,000,000,000 60,000,000,000

22,716,159,587.929
22,716,159,587.929 22,716,159,587.929

37.86%

2018-07-14 00:00:00

EOS

IQ praegune turukapitalisatsioon on $ 80.94M $ 130.75K 24 tunnise kauplemismahuga. IQ ringlev varu on 22.72B, mille koguvaru on 22716159587.929. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 213.78M.

IQ (IQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse IQ tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001466-0.41%
30 päeva$ -0.00048-11.88%
60 päeva$ +0.000049+1.39%
90 päeva$ -0.00071-16.62%
IQ Hinnamuutus täna

Täna registreeris IQ muutuse $ -0.00001466 (-0.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

IQ 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00048 (-11.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

IQ 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IQ $ +0.000049 (+1.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

IQ 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00071 (-16.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada IQ (IQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe IQ hinnaajaloo lehte.

Mis on IQ (IQ)

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

IQ on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie IQ investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse IQ kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie IQ ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

IQ hinna ennustus (USD)

Kui palju on IQ (IQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie IQ (IQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida IQ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake IQ hinna ennustust kohe!

IQ (IQ) tokenoomika

IQ (IQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

IQ (IQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas IQ osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust IQ osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IQ kohalike valuutade suhtes

1 IQ(IQ)/VND
93.760345
1 IQ(IQ)/AUD
A$0.00541576
1 IQ(IQ)/GBP
0.00260099
1 IQ(IQ)/EUR
0.00302855
1 IQ(IQ)/USD
$0.003563
1 IQ(IQ)/MYR
RM0.01500023
1 IQ(IQ)/TRY
0.14533477
1 IQ(IQ)/JPY
¥0.523761
1 IQ(IQ)/ARS
ARS$4.62124663
1 IQ(IQ)/RUB
0.28400673
1 IQ(IQ)/INR
0.31179813
1 IQ(IQ)/IDR
Rp57.46773389
1 IQ(IQ)/KRW
4.94857944
1 IQ(IQ)/PHP
0.20148765
1 IQ(IQ)/EGP
￡E.0.17195038
1 IQ(IQ)/BRL
R$0.0192402
1 IQ(IQ)/CAD
C$0.00491694
1 IQ(IQ)/BDT
0.43269072
1 IQ(IQ)/NGN
5.46471562
1 IQ(IQ)/UAH
0.14683123
1 IQ(IQ)/VES
Bs0.481005
1 IQ(IQ)/CLP
$3.434732
1 IQ(IQ)/PKR
Rs1.00932664
1 IQ(IQ)/KZT
1.92904383
1 IQ(IQ)/THB
฿0.11540557
1 IQ(IQ)/TWD
NT$0.10699689
1 IQ(IQ)/AED
د.إ0.01307621
1 IQ(IQ)/CHF
Fr0.0028504
1 IQ(IQ)/HKD
HK$0.02786266
1 IQ(IQ)/AMD
֏1.36199238
1 IQ(IQ)/MAD
.د.م0.03203137
1 IQ(IQ)/MXN
$0.06723381
1 IQ(IQ)/PLN
0.01296932
1 IQ(IQ)/RON
лв0.01539216
1 IQ(IQ)/SEK
kr0.03402665
1 IQ(IQ)/BGN
лв0.00595021
1 IQ(IQ)/HUF
Ft1.2028688
1 IQ(IQ)/CZK
0.0744667
1 IQ(IQ)/KWD
د.ك0.001086715
1 IQ(IQ)/ILS
0.01200731
1 IQ(IQ)/NOK
kr0.03630697
1 IQ(IQ)/NZD
$0.00598584

IQ ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest IQ võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse IQ ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse IQ kohta

Kui palju on IQ (IQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas IQ hind USD on 0.003563 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IQ/USD hind?
Praegune hind IQ/USD on $ 0.003563. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on IQ turukapitalisatsioon?
IQ turukapitalisatsioon on $ 80.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IQ ringlev varu?
IQ ringlev varu on 22.72B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IQ (ATH) hind?
IQ saavutab ATH hinna summas 0.07653030008077621 USD.
Mis oli kõigi aegade IQ madalaim (ATL) hind?
IQ nägi ATL hinda summas 0.000624084526758 USD.
Milline on IQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IQ kauplemismaht on $ 130.75K USD.
Kas IQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
IQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IQ hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:19:02 (UTC+8)

IQ (IQ) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IQ/USD kalkulaator

Summa

IQ
IQ
USD
USD

1 IQ = 0.003563 USD

Kauplemine: IQ

IQUSDT
$0.003562
$0.003562$0.003562
-0.44%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu