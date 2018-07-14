IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

NimiIQ

KohtNo.437

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.01%

Ringlev varu23,074,159,577.929

Maksimaalne varu60,000,000,000

Koguvaru23,074,159,577.929

Ringluse määr0.3845%

Väljaandmise kuupäev2018-07-14 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.07653030008077621,2018-07-16

Madalaim hind0.000624084526758,2020-03-13

Avalik plokiahelEOS

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

