INIT (INIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi INIT (INIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

INIT (INIT) teave Initia (INIT), an L1 blockchain that unites appchains to unlock their full value through interwoven infrastructure and aligned economics. Initia’s core philosophy is to make opinionated decisions on the underlying infrastructure such as data availability, interoperability, and oracles. Ametlik veebisait: https://initia.xyz/ Valge raamat: https://docs.initia.xyz/ Plokiahela Explorer: https://scan.initia.xyz/ Ostke INIT kohe!

INIT (INIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage INIT (INIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 60.22M $ 60.22M $ 60.22M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 162.63M $ 162.63M $ 162.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 370.30M $ 370.30M $ 370.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4475 $ 1.4475 $ 1.4475 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3382714085736165 $ 0.3382714085736165 $ 0.3382714085736165 Praegune hind: $ 0.3703 $ 0.3703 $ 0.3703 Lisateave INIT (INIT) hinna kohta

INIT (INIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud INIT (INIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate INIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: INIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate INIT tokeni tokenoomikat, avastage INIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust INIT Kas olete huvitatud INIT (INIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid INIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas INIT MEXC-ist osta!

INIT (INIT) hinna ajalugu INIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage INIT hinna ajalugu kohe!

INIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu INIT võiks suunduda? Meie INIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake INIT tokeni hinna ennustust kohe!

